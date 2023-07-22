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В Казани обсудили проблемы современного образования и воспитания - РИА Новости, 22.07.2023
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20:42 22.07.2023 (обновлено: 21:37 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/konferentsiya-1885733233.html
В Казани обсудили проблемы современного образования и воспитания
В Казани обсудили проблемы современного образования и воспитания - РИА Новости, 22.07.2023
В Казани обсудили проблемы современного образования и воспитания
Проблемы образования и воспитания в современной школе на примере образовательных учреждений прошлых веков обсудили участники Всероссийской научной конференции... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T20:42
2023-07-22T21:37
казань
россия
российская империя
наталия нарочницкая
российская академия наук
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Проблемы образования и воспитания в современной школе на примере образовательных учреждений прошлых веков обсудили участники Всероссийской научной конференции "Образование в перспективе истории: от Российской Империи к Российской Федерации" в Казани. Научное мероприятие организовано Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства культуры Татарстана, Казанского (Приволжского) федерального университета и Института всеобщей истории Российской академии наук. Как рассказала журналистам председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, участники конференции обсуждают разные периоды отечественной педагогики и то, "как по-разному были сбалансированы отношения к образованию и воспитанию". "Мы приходим к выводу, что школа наша дает образование, а воспитания не дает. Это очень острый вопрос", - отметила она. Она напомнила о том, что накануне в Казани открылась организованная Фондом передвижная выставка "Российские педагоги и наставники: от Петра I до наших дней", которая служит своеобразной иллюстрацией к тому, что обсуждает научное сообщество на конференции. "Чем больше мы будем знать о нашей истории, тем прочнее мы будем чувствовать себя в настоящем и тем увереннее будет перспектива завтрашнего дня", - заявила Громова. В свою очередь, президент Фонда изучения исторической перспективы, член Общественной палаты РФ Наталья Нарочницкая, которая выступила на конференции с докладом на тему "Воспитание и образование – главный нематериальный фактор духовного суверенитета национального сообщества", подчеркнула, что именно на педагогов возлагается огромная роль по воспитанию учеников. "Гуманитарные науки – огромный источник нравственных принципов, кузница человеческого мировоззрения и питомник его идеалов. Каково воспитание и образование – таков и стержень, на который нанизывают либо все плохое, либо все хорошее", - сказала она. Нарочницкая отметила, что "манипуляции общественным сознанием – один из инструментов политики", а потому "единство национального мировоззрения – это один из факторов национальной безопасности". Всего на форуме заявлено около 30 докладов, авторами которых выступают ведущие историки, архивисты, краеведы, представители музейного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Татарстана и других городов и регионов России. По итогам конференции будет выпущен сборник.
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россия
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казань, россия, российская империя, наталия нарочницкая, российская академия наук, елисаветинско-сергиевское просветительское общество
Казань, Россия, Российская империя, Наталия Нарочницкая, Российская академия наук, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество
В Казани обсудили проблемы современного образования и воспитания

В Казани обсудили проблемы современного образования и воспитания в историческом контекст

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВсероссийская научная конференция "Образование в перспективе истории: от Российской Империи к Российской Федерации"
Всероссийская научная конференция Образование в перспективе истории: от Российской Империи к Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Всероссийская научная конференция "Образование в перспективе истории: от Российской Империи к Российской Федерации"
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Проблемы образования и воспитания в современной школе на примере образовательных учреждений прошлых веков обсудили участники Всероссийской научной конференции "Образование в перспективе истории: от Российской Империи к Российской Федерации" в Казани.
Научное мероприятие организовано Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства культуры Татарстана, Казанского (Приволжского) федерального университета и Института всеобщей истории Российской академии наук.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМитрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Громова - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова
Как рассказала журналистам председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, участники конференции обсуждают разные периоды отечественной педагогики и то, "как по-разному были сбалансированы отношения к образованию и воспитанию". "Мы приходим к выводу, что школа наша дает образование, а воспитания не дает. Это очень острый вопрос", - отметила она.
Она напомнила о том, что накануне в Казани открылась организованная Фондом передвижная выставка "Российские педагоги и наставники: от Петра I до наших дней", которая служит своеобразной иллюстрацией к тому, что обсуждает научное сообщество на конференции. "Чем больше мы будем знать о нашей истории, тем прочнее мы будем чувствовать себя в настоящем и тем увереннее будет перспектива завтрашнего дня", - заявила Громова.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВсероссийская научная конференция "Образование в перспективе истории: от Российской Империи к Российской Федерации"
Всероссийская научная конференция Образование в перспективе истории: от Российской Империи к Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Всероссийская научная конференция "Образование в перспективе истории: от Российской Империи к Российской Федерации"
В свою очередь, президент Фонда изучения исторической перспективы, член Общественной палаты РФ Наталья Нарочницкая, которая выступила на конференции с докладом на тему "Воспитание и образование – главный нематериальный фактор духовного суверенитета национального сообщества", подчеркнула, что именно на педагогов возлагается огромная роль по воспитанию учеников. "Гуманитарные науки – огромный источник нравственных принципов, кузница человеческого мировоззрения и питомник его идеалов. Каково воспитание и образование – таков и стержень, на который нанизывают либо все плохое, либо все хорошее", - сказала она.
Нарочницкая отметила, что "манипуляции общественным сознанием – один из инструментов политики", а потому "единство национального мировоззрения – это один из факторов национальной безопасности".
Всего на форуме заявлено около 30 докладов, авторами которых выступают ведущие историки, архивисты, краеведы, представители музейного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Татарстана и других городов и регионов России. По итогам конференции будет выпущен сборник.
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КазаньРоссияРоссийская империяНаталия НарочницкаяРоссийская академия наукЕлисаветинско-Сергиевское просветительское общество
 
 
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