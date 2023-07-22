https://ria.ru/20230722/kassetnye-1885684803.html
В СФ высказались в сторону США после обстрела ВСУ кассетными снарядами
В СФ высказались в сторону США после обстрела ВСУ кассетными снарядами - РИА Новости, 22.07.2023
В СФ высказались в сторону США после обстрела ВСУ кассетными снарядами
Обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами, несмотря на все заверения США о том, что они не будут применяться на территории России – очередное... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:12
2023-07-22T15:12
2023-07-22T15:33
белгородская область
владимир джабаров
совет федерации рф
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
вашингтон (штат)
сша
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами, несмотря на все заверения США о том, что они не будут применяться на территории России – очередное лицемерие США, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. ВСУ выпустили по селу Журавлевка в Белгородском районе Белгородской области 21 артиллерийский снаряд, в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "А что, у Вашингтона плохо с географией, или Байден полагает, что село Журавлевка Белгородской области является суверенной территорией Украины? В очередной раз Вашингтон проявил свое лицемерие", - написал сенатор в своём телеграм-канале. Он отметил, что нет сомнений в том, что когда встанет такой вопрос, то "американцы передадут и тактическое ядерное оружие в руки бесноватого президента Украины". На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно страдают Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230721/boepripasy-1885595714.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlevka-1885658915.html
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белгородская область, владимир джабаров, совет федерации рф, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, вашингтон (штат), сша, обстрел группы журналистов в зоне сво
Белгородская область, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Вашингтон (штат), США, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
В СФ высказались в сторону США после обстрела ВСУ кассетными снарядами
В СФ заявили о лицемерии США после обстрела ВСУ кассетными снарядами Белгородской области