https://ria.ru/20230722/kassetnye-1885684803.html

В СФ высказались в сторону США после обстрела ВСУ кассетными снарядами

В СФ высказались в сторону США после обстрела ВСУ кассетными снарядами - РИА Новости, 22.07.2023

В СФ высказались в сторону США после обстрела ВСУ кассетными снарядами

Обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами, несмотря на все заверения США о том, что они не будут применяться на территории России – очередное... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:12

2023-07-22T15:12

2023-07-22T15:33

белгородская область

владимир джабаров

совет федерации рф

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

вашингтон (штат)

сша

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами, несмотря на все заверения США о том, что они не будут применяться на территории России – очередное лицемерие США, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. ВСУ выпустили по селу Журавлевка в Белгородском районе Белгородской области 21 артиллерийский снаряд, в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "А что, у Вашингтона плохо с географией, или Байден полагает, что село Журавлевка Белгородской области является суверенной территорией Украины? В очередной раз Вашингтон проявил свое лицемерие", - написал сенатор в своём телеграм-канале. Он отметил, что нет сомнений в том, что когда встанет такой вопрос, то "американцы передадут и тактическое ядерное оружие в руки бесноватого президента Украины". На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно страдают Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230721/boepripasy-1885595714.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlevka-1885658915.html

белгородская область

вашингтон (штат)

сша

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белгородская область, владимир джабаров, совет федерации рф, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, вашингтон (штат), сша, обстрел группы журналистов в зоне сво