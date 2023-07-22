https://ria.ru/20230722/ges-1885702399.html

Жители с затопленных территорий после ЧП с Каховской ГЭС возвращаются домой

Жители с затопленных территорий после ЧП с Каховской ГЭС возвращаются домой - РИА Новости, 22.07.2023

Жители с затопленных территорий после ЧП с Каховской ГЭС возвращаются домой

На затопленных после разрушения Каховской ГЭС территориях Херсонской области налаживается жизнь, в свои дома вернулись почти 30% эвакуированных, сообщил врио... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:55

2023-07-22T16:55

2023-07-22T16:55

происшествия

херсонская область

россия

днепр (город)

сергей шойгу

владимир путин

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. На затопленных после разрушения Каховской ГЭС территориях Херсонской области налаживается жизнь, в свои дома вернулись почти 30% эвакуированных, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. "На затопленных после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС территориях Херсонской области налаживается жизнь. Вернулись в свои дома две с половиной тысячи человек, а это почти 30 процентов от общего числа временно эвакуированных", - написал Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230721/zaes-1885574006.html

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Варвара Скокшина

происшествия, херсонская область , россия, днепр (город), сергей шойгу, владимир путин, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс