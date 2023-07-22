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Профессор предположил, куда Россия теперь может перенаправить экспорт зерна - РИА Новости, 22.07.2023
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07:20 22.07.2023 (обновлено: 07:27 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/eksport-1885637339.html
Профессор предположил, куда Россия теперь может перенаправить экспорт зерна
Профессор предположил, куда Россия теперь может перенаправить экспорт зерна - РИА Новости, 22.07.2023
Профессор предположил, куда Россия теперь может перенаправить экспорт зерна
Россия на фоне действий Киева после прекращения зерновой сделки и осложнения ситуации в черноморском регионе может перенаправить свой экспорт зерновых через... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T07:20
2023-07-22T07:27
россия
черное море
турция
высшая школа экономики (вшэ)
зерновая сделка
оон
нато
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия на фоне действий Киева после прекращения зерновой сделки и осложнения ситуации в черноморском регионе может перенаправить свой экспорт зерновых через коридор "Север-Юг", заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Минобороны Украины позже заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". "Идет осложнение ситуации на Черном море. Надо искать другие возможности. Западные границы у нас закрыты, Балтийское море очень проблемное", - сказал Бакланов. По его словам, Турции стоит задуматься над возможным уходом России от поставок по черноморскому маршруту. В этой связи одним из перспективных направлений мог бы стать транспортный коридор "Север-Юг". "Все к этому идет… "Север-Юг" далеко располагается от санкционной зоны, от влияния Запада. Это ключевое направление… Тут очень хорошие стартовые условия для того, чтобы переключить 30-35% грузопотока зерна уже в ближайшее время на это направление", – сказал Бакланов. "В обозримом будущем можно переключить то, что шло раньше по другим дорогам, на эту логистическую систему… Надо настраиваться на приоритетную разработку бассейна Каспийского моря", – подчеркнул он. Говоря о новых возможностях для России по выходу на новые рынки, эксперт отметил, что с помощью каспийского транспортного узла поток товаров пойдет в арабские страны, Иран и Индию. Бакланов считает, что у Запада нет прямых возможностей оказать воздействие на этот регион. "А в Черном море Турция во многом регулирует ежедневные реалии. Это член НАТО", – отметил Бакланов. Он добавил, что на данный момент президент Турции Тайип Эрдоган "довольно отвлеченно" себя ведет и "гонится за сиюминутной выгодой" по зерновым сделкам. "Эрдоган должен быстрее подключиться к нашим усилиям по разблокировке ситуации на Черном море", – заключил эксперт. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.
https://ria.ru/20230722/ukraina-1885625698.html
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россия
черное море
турция
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россия, черное море, турция, высшая школа экономики (вшэ), зерновая сделка, оон, нато
Россия, Черное море, Турция, Высшая школа экономики (ВШЭ), Зерновая сделка, ООН, НАТО
Профессор предположил, куда Россия теперь может перенаправить экспорт зерна

Профессор ВШЭ Бакланов: Россия может перенаправить экспорт зерна по МТК "Север-Юг"

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкДвижение поездов на железнодорожном участке Яндыки-Оля (Астраханская область) - часть международного транспортного коридора "Север-Юг"
Движение поездов на железнодорожном участке Яндыки-Оля (Астраханская область) - часть международного транспортного коридора Север-Юг - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Движение поездов на железнодорожном участке Яндыки-Оля (Астраханская область) - часть международного транспортного коридора "Север-Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия на фоне действий Киева после прекращения зерновой сделки и осложнения ситуации в черноморском регионе может перенаправить свой экспорт зерновых через коридор "Север-Юг", заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Минобороны Украины позже заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
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"Идет осложнение ситуации на Черном море. Надо искать другие возможности. Западные границы у нас закрыты, Балтийское море очень проблемное", - сказал Бакланов.
По его словам, Турции стоит задуматься над возможным уходом России от поставок по черноморскому маршруту. В этой связи одним из перспективных направлений мог бы стать транспортный коридор "Север-Юг".
"Все к этому идет… "Север-Юг" далеко располагается от санкционной зоны, от влияния Запада. Это ключевое направление… Тут очень хорошие стартовые условия для того, чтобы переключить 30-35% грузопотока зерна уже в ближайшее время на это направление", – сказал Бакланов.
"В обозримом будущем можно переключить то, что шло раньше по другим дорогам, на эту логистическую систему… Надо настраиваться на приоритетную разработку бассейна Каспийского моря", – подчеркнул он.
Говоря о новых возможностях для России по выходу на новые рынки, эксперт отметил, что с помощью каспийского транспортного узла поток товаров пойдет в арабские страны, Иран и Индию. Бакланов считает, что у Запада нет прямых возможностей оказать воздействие на этот регион.
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"А в Черном море Турция во многом регулирует ежедневные реалии. Это член НАТО", – отметил Бакланов. Он добавил, что на данный момент президент Турции Тайип Эрдоган "довольно отвлеченно" себя ведет и "гонится за сиюминутной выгодой" по зерновым сделкам.
"Эрдоган должен быстрее подключиться к нашим усилиям по разблокировке ситуации на Черном море", – заключил эксперт.
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.
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Экономист: экспорт зерна из России сильно влияет на гумситуацию в мире
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РоссияЧерное мореТурцияВысшая школа экономики (ВШЭ)Зерновая сделкаООННАТО
 
 
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