Профессор предположил, куда Россия теперь может перенаправить экспорт зерна
Профессор ВШЭ Бакланов: Россия может перенаправить экспорт зерна по МТК "Север-Юг"
© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкДвижение поездов на железнодорожном участке Яндыки-Оля (Астраханская область) - часть международного транспортного коридора "Север-Юг"
Движение поездов на железнодорожном участке Яндыки-Оля (Астраханская область) - часть международного транспортного коридора "Север-Юг". Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия на фоне действий Киева после прекращения зерновой сделки и осложнения ситуации в черноморском регионе может перенаправить свой экспорт зерновых через коридор "Север-Юг", заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Минобороны Украины позже заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
"Идет осложнение ситуации на Черном море. Надо искать другие возможности. Западные границы у нас закрыты, Балтийское море очень проблемное", - сказал Бакланов.
По его словам, Турции стоит задуматься над возможным уходом России от поставок по черноморскому маршруту. В этой связи одним из перспективных направлений мог бы стать транспортный коридор "Север-Юг".
"Все к этому идет… "Север-Юг" далеко располагается от санкционной зоны, от влияния Запада. Это ключевое направление… Тут очень хорошие стартовые условия для того, чтобы переключить 30-35% грузопотока зерна уже в ближайшее время на это направление", – сказал Бакланов.
"В обозримом будущем можно переключить то, что шло раньше по другим дорогам, на эту логистическую систему… Надо настраиваться на приоритетную разработку бассейна Каспийского моря", – подчеркнул он.
"А в Черном море Турция во многом регулирует ежедневные реалии. Это член НАТО", – отметил Бакланов. Он добавил, что на данный момент президент Турции Тайип Эрдоган "довольно отвлеченно" себя ведет и "гонится за сиюминутной выгодой" по зерновым сделкам.
"Эрдоган должен быстрее подключиться к нашим усилиям по разблокировке ситуации на Черном море", – заключил эксперт.
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.