https://ria.ru/20230722/eksport-1885637339.html

Профессор предположил, куда Россия теперь может перенаправить экспорт зерна

Профессор предположил, куда Россия теперь может перенаправить экспорт зерна - РИА Новости, 22.07.2023

Профессор предположил, куда Россия теперь может перенаправить экспорт зерна

Россия на фоне действий Киева после прекращения зерновой сделки и осложнения ситуации в черноморском регионе может перенаправить свой экспорт зерновых через... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T07:20

2023-07-22T07:20

2023-07-22T07:27

россия

черное море

турция

высшая школа экономики (вшэ)

зерновая сделка

оон

нато

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия на фоне действий Киева после прекращения зерновой сделки и осложнения ситуации в черноморском регионе может перенаправить свой экспорт зерновых через коридор "Север-Юг", заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Минобороны Украины позже заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". "Идет осложнение ситуации на Черном море. Надо искать другие возможности. Западные границы у нас закрыты, Балтийское море очень проблемное", - сказал Бакланов. По его словам, Турции стоит задуматься над возможным уходом России от поставок по черноморскому маршруту. В этой связи одним из перспективных направлений мог бы стать транспортный коридор "Север-Юг". "Все к этому идет… "Север-Юг" далеко располагается от санкционной зоны, от влияния Запада. Это ключевое направление… Тут очень хорошие стартовые условия для того, чтобы переключить 30-35% грузопотока зерна уже в ближайшее время на это направление", – сказал Бакланов. "В обозримом будущем можно переключить то, что шло раньше по другим дорогам, на эту логистическую систему… Надо настраиваться на приоритетную разработку бассейна Каспийского моря", – подчеркнул он. Говоря о новых возможностях для России по выходу на новые рынки, эксперт отметил, что с помощью каспийского транспортного узла поток товаров пойдет в арабские страны, Иран и Индию. Бакланов считает, что у Запада нет прямых возможностей оказать воздействие на этот регион. "А в Черном море Турция во многом регулирует ежедневные реалии. Это член НАТО", – отметил Бакланов. Он добавил, что на данный момент президент Турции Тайип Эрдоган "довольно отвлеченно" себя ведет и "гонится за сиюминутной выгодой" по зерновым сделкам. "Эрдоган должен быстрее подключиться к нашим усилиям по разблокировке ситуации на Черном море", – заключил эксперт. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.

https://ria.ru/20230722/ukraina-1885625698.html

https://ria.ru/20230722/sdelka-1885626956.html

https://ria.ru/20230721/zerno-1885593721.html

россия

черное море

турция

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россия, черное море, турция, высшая школа экономики (вшэ), зерновая сделка, оон, нато