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"Кровавая бойня". Во Франции пришли в ярость из-за поступка Зеленского
"Кровавая бойня". Во Франции пришли в ярость из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 22.07.2023
"Кровавая бойня". Во Франции пришли в ярость из-за поступка Зеленского
Использование кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины затронет гражданское население, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:09
2023-07-22T13:09
2023-07-22T13:09
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Использование кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины затронет гражданское население, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter."Кровавая бойня! Зеленский начал использовать американские кассетные боеприпасы! Ущерб гражданскому населению будет ужасным и на долгое время!" — пожаловался политик.Он также раскритиковал Соединенные Штаты за поставку запрещенного оружия и президента Франции Эммануэля Макрона за то, что он не выступил против этого решения.Филиппо не раз выступал за урегулирование затянувшегося украинского кризиса и критиковал правительство своей страны за подпитку конфликта поставками оружия и спонсированием Киева.По информации Минобороны, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, это говорит о том, что украинские войска видят своей задачей убийство максимального числа мирных жителей.
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в мире, франция, киев, вооруженные силы украины, twitter, владимир зеленский
В мире, Франция, Киев, Вооруженные силы Украины, Twitter, Владимир Зеленский
"Кровавая бойня". Во Франции пришли в ярость из-за поступка Зеленского
Французский политик Филиппо раскритиковал решение Зеленского применять кассетные бомбы