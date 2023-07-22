https://ria.ru/20230722/bayden-1885628473.html

В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь

В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь - РИА Новости, 22.07.2023

В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь

Пользователей Twitter озадачил странный жест президента США Джо Байдена после своего выступления в Белом доме. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T01:18

2023-07-22T01:18

2023-07-22T02:47

в мире

сша

джо байден

twitter

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter озадачил странный жест президента США Джо Байдена после своего выступления в Белом доме.На опубликованных кадрах видно, как президент США проигнорировал вопрос журналистки о китайских хакерских атаках, сжал кулаки и скованной походкой направился к выходу."Дорогой журналист, он даже не сможет Вам сказать, какой сегодня день. Вы заметили кулаки?", — написала RuthP."Что это ты сжимаешь кулаки?", — поинтересовалась NinaNonya"Часто можно увидеть, как пациенты с деменцией сжимают кулаки. Иногда хватка настолько крепка, что попытка разжать кулак причиняет человеку боль. Это распространенный симптом слабоумия, в частности болезни Альцгеймера", — поделился медицинской информацией GrandmaGator929."Ему все хуже с каждым днем", — посетовал bamatheo."Он в прямом смысле не имеет представления, где он находится и куда идет. Просто посмотрите на его походку", — написала Sharon."Почему сжаты кулаки? Кокаин?", — поинтересовался Donny Wright, сделав отсылку к недавнему скандалу с найденными в Белом доме наркотиками."Классические признаки слабоумия", — констатировал FactsoverFeelings."Действие препаратов закончилось, нужно увеличить дозу", — сыронизировала AZGirl95."Зомби", — кратко резюмировал OdinHorns.Байден, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер нередко терялся в пространстве, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.

https://ria.ru/20230721/bayden-1885395880.html

https://ria.ru/20230721/bayden-1885609603.html

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в мире, сша, джо байден, twitter