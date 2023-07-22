Рейтинг@Mail.ru
В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 22.07.2023 (обновлено: 02:47 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/bayden-1885628473.html
В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь
В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь - РИА Новости, 22.07.2023
В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь
Пользователей Twitter озадачил странный жест президента США Джо Байдена после своего выступления в Белом доме. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T01:18
2023-07-22T02:47
в мире
сша
джо байден
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885628329_0:21:885:518_1920x0_80_0_0_655b2851513b7af3206464e7ea2c555d.png
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter озадачил странный жест президента США Джо Байдена после своего выступления в Белом доме.На опубликованных кадрах видно, как президент США проигнорировал вопрос журналистки о китайских хакерских атаках, сжал кулаки и скованной походкой направился к выходу."Дорогой журналист, он даже не сможет Вам сказать, какой сегодня день. Вы заметили кулаки?", — написала RuthP."Что это ты сжимаешь кулаки?", — поинтересовалась NinaNonya"Часто можно увидеть, как пациенты с деменцией сжимают кулаки. Иногда хватка настолько крепка, что попытка разжать кулак причиняет человеку боль. Это распространенный симптом слабоумия, в частности болезни Альцгеймера", — поделился медицинской информацией GrandmaGator929."Ему все хуже с каждым днем", — посетовал bamatheo."Он в прямом смысле не имеет представления, где он находится и куда идет. Просто посмотрите на его походку", — написала Sharon."Почему сжаты кулаки? Кокаин?", — поинтересовался Donny Wright, сделав отсылку к недавнему скандалу с найденными в Белом доме наркотиками."Классические признаки слабоумия", — констатировал FactsoverFeelings."Действие препаратов закончилось, нужно увеличить дозу", — сыронизировала AZGirl95."Зомби", — кратко резюмировал OdinHorns.Байден, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер нередко терялся в пространстве, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20230721/bayden-1885395880.html
https://ria.ru/20230721/bayden-1885609603.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885628329_82:0:801:539_1920x0_80_0_0_c29555720f7a954a397e6bc0c384d84a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, twitter
В мире, США, Джо Байден, Twitter
В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь

Пользователи Twitter связали сжатые кулаки Байдена с болезнью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter озадачил странный жест президента США Джо Байдена после своего выступления в Белом доме.
На опубликованных кадрах видно, как президент США проигнорировал вопрос журналистки о китайских хакерских атаках, сжал кулаки и скованной походкой направился к выходу.
Президент США Джо Байден в Филадельфии
Байдена пришлось вытащить со сцены с чужой помощью
Вчера, 04:45
"Дорогой журналист, он даже не сможет Вам сказать, какой сегодня день. Вы заметили кулаки?", — написала RuthP.
"Что это ты сжимаешь кулаки?", — поинтересовалась NinaNonya
«
"Часто можно увидеть, как пациенты с деменцией сжимают кулаки. Иногда хватка настолько крепка, что попытка разжать кулак причиняет человеку боль. Это распространенный симптом слабоумия, в частности болезни Альцгеймера", — поделился медицинской информацией GrandmaGator929.
"Ему все хуже с каждым днем", — посетовал bamatheo.
"Он в прямом смысле не имеет представления, где он находится и куда идет. Просто посмотрите на его походку", — написала Sharon.
"Почему сжаты кулаки? Кокаин?", — поинтересовался Donny Wright, сделав отсылку к недавнему скандалу с найденными в Белом доме наркотиками.
"Классические признаки слабоумия", — констатировал FactsoverFeelings.
"Действие препаратов закончилось, нужно увеличить дозу", — сыронизировала AZGirl95.
"Зомби", — кратко резюмировал OdinHorns.
Байден, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер нередко терялся в пространстве, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Байден назвал себя искусственным интеллектом
Вчера, 21:16
 
В миреСШАДжо БайденTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала