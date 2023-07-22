https://ria.ru/20230722/bayden-1885628473.html
В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь
В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь - РИА Новости, 22.07.2023
В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь
Пользователей Twitter озадачил странный жест президента США Джо Байдена после своего выступления в Белом доме. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T01:18
2023-07-22T01:18
2023-07-22T02:47
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter озадачил странный жест президента США Джо Байдена после своего выступления в Белом доме.На опубликованных кадрах видно, как президент США проигнорировал вопрос журналистки о китайских хакерских атаках, сжал кулаки и скованной походкой направился к выходу."Дорогой журналист, он даже не сможет Вам сказать, какой сегодня день. Вы заметили кулаки?", — написала RuthP."Что это ты сжимаешь кулаки?", — поинтересовалась NinaNonya"Часто можно увидеть, как пациенты с деменцией сжимают кулаки. Иногда хватка настолько крепка, что попытка разжать кулак причиняет человеку боль. Это распространенный симптом слабоумия, в частности болезни Альцгеймера", — поделился медицинской информацией GrandmaGator929."Ему все хуже с каждым днем", — посетовал bamatheo."Он в прямом смысле не имеет представления, где он находится и куда идет. Просто посмотрите на его походку", — написала Sharon."Почему сжаты кулаки? Кокаин?", — поинтересовался Donny Wright, сделав отсылку к недавнему скандалу с найденными в Белом доме наркотиками."Классические признаки слабоумия", — констатировал FactsoverFeelings."Действие препаратов закончилось, нужно увеличить дозу", — сыронизировала AZGirl95."Зомби", — кратко резюмировал OdinHorns.Байден, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер нередко терялся в пространстве, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20230721/bayden-1885395880.html
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в мире, сша, джо байден, twitter
В мире, США, Джо Байден, Twitter
В жестикуляции Байдена обнаружили пугающую деталь
Пользователи Twitter связали сжатые кулаки Байдена с болезнью
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Пользователей Twitter
озадачил странный жест президента США Джо Байдена после своего выступления в Белом доме.
На опубликованных кадрах видно, как президент США проигнорировал вопрос журналистки о китайских хакерских атаках, сжал кулаки и скованной походкой направился к выходу.
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"Дорогой журналист, он даже не сможет Вам сказать, какой сегодня день. Вы заметили кулаки?", — написала RuthP.
"Что это ты сжимаешь кулаки?", — поинтересовалась NinaNonya
«
"Часто можно увидеть, как пациенты с деменцией сжимают кулаки. Иногда хватка настолько крепка, что попытка разжать кулак причиняет человеку боль. Это распространенный симптом слабоумия, в частности болезни Альцгеймера", — поделился медицинской информацией GrandmaGator929.
"Ему все хуже с каждым днем", — посетовал bamatheo.
"Он в прямом смысле не имеет представления, где он находится и куда идет. Просто посмотрите на его походку", — написала Sharon.
"Почему сжаты кулаки? Кокаин?", — поинтересовался Donny Wright, сделав отсылку к недавнему скандалу с найденными в Белом доме наркотиками.
"Классические признаки слабоумия", — констатировал FactsoverFeelings.
"Действие препаратов закончилось, нужно увеличить дозу", — сыронизировала AZGirl95.
"Зомби", — кратко резюмировал OdinHorns.
Байден, которому в этом году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер нередко терялся в пространстве, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
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