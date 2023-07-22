https://ria.ru/20230722/afrika-1885642186.html

Косачев объяснил возросшее давление Запада на африканские страны

Косачев объяснил возросшее давление Запада на африканские страны - РИА Новости, 22.07.2023

Косачев объяснил возросшее давление Запада на африканские страны

Со стороны Запада выросло давление на африканские страны, что связано с явным ростом их влияния в мировых делах, для многих гостей саммита "Россия - Африка"... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T08:47

2023-07-22T08:47

2023-07-22T08:47

константин косачев

россия

африка

политика

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:113:3164:1892_1920x0_80_0_0_c1a426df4faeb2df9c5236e7af1547e7.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Со стороны Запада выросло давление на африканские страны, что связано с явным ростом их влияния в мировых делах, для многих гостей саммита "Россия - Африка" приезд в нашу страну сегодня - это заявление о своей твердой позиции, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. "Саммит пройдет в совершенно другой мировой обстановке по сравнению с Сочи-2019, и поэтому всё, что будет говориться и приниматься на нем, неизбежно привлечет особое внимание мира. Запад резко активизировался на африканском направлении, включая "кнуты и пряники", в том числе для того, чтобы максимально расстроить связи африканцев с Россией", - сказал политик РИА Новости. По мнению Косачева, для многих из наших гостей сам приезд в Россию сегодня - "это в некотором роде заявление о своей твердой позиции". "Объективно выросло давление на африканские страны, но это связано и с явным ростом их влияния в мировых делах. Кроме того, есть ряд острых тем, которые будут в центре дискуссий на саммите и форуме - это и поставки продовольствия, и преодоление кризиса", - полагает законодатель. Он также напомнил об африканских инициативах по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Косачев считает важным по итогам саммита продолжение институциализации сотрудничества России и африканских стран как в многостороннем, так и в двусторонних форматах. Он напомнил, что Советский Союз к 80-м годам ХХ века имел действующие соглашения о техническом и экономическом сотрудничестве с 37 из 53 стран континента. "Реальная экономическая отдача от достигнутых договоренностей - это тоже важный фактор. Объективно наше влияние в Африке намного превышает экономический фундамент сотрудничества", - сказал сенатор. По мнению законодателя, нужно создавать устойчивые экономические связи, которые бы давали заметный эффект для обеих сторон, для этого нет препятствий. "В этом плане рассчитываю на то, что на этот раз эффект будет большим, чем после первого саммита "Россия - Африка" в 2019 году", - сказал парламентарий. Сенатор также напомнил, что на второй международной парламентской конференции "Россия - Африка" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила поднять вопрос о компенсации ущерба всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей. Косачев выразил уверенность, что "Россия могла бы поддержать африканские страны в выставлении исторических счетов за колониализм, за рабство, за откровенный геноцид". По мнению парламентария, пришла пора напомнить миру, что Запад откровенно грабил весь прочий мир и, что не менее важно, продолжает это делать сегодня, но уже не в формате рабства и истребления местного населения, а через контролируемые им международные институты и другие механизмы поддержания мирового неравенства. "Уверен, что компенсации бывшим колониям со стороны прежних метрополий должны идти не в форме добровольной гуманитарной помощи, а именно как долгосрочные обязательные выплаты за прежние грабежи", - подчеркнул Косачев. Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.

https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html

https://ria.ru/20230721/zerno-1885451592.html

https://ria.ru/20230721/sammit-1885559390.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин косачев, россия, африка, политика, форум "россия — африка"