https://ria.ru/20230721/zhkkh-1885394065.html

СМИ: в России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ

СМИ: в России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 21.07.2023

СМИ: в России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ

В России повысится прозрачность расчетов за жилищно-коммунальные услуги, для этого Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает новые... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T03:51

2023-07-21T03:51

2023-07-21T15:00

общество

жкх

россия

марат хуснуллин

владимир кошелев

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

госдума рф

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России повысится прозрачность расчетов за жилищно-коммунальные услуги, для этого Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает новые специальные счета, пишут "Известия"."Сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли они по назначению, отмечают эксперты. Со спецсчетов управляющие компании смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество", — говорится в публикации.Как отмечает издание, сейчас финансовые средства попадают в "общий котел" управляющих организаций, а жильцы могут контролировать расходование этих средств только раз в год и, как правило, уже не могут ничего исправить.По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, чьи слова приводит газета, недобросовестные компании могут расходовать средства не по назначению.Таким образом, изменение порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а жители смогут быть уверенными, что их деньги используются по назначению, резюмировали "Известия".

https://ria.ru/20230622/scheta-1879879119.html

https://ria.ru/20230710/zhkkh-1883310765.html

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общество, жкх, россия, марат хуснуллин, владимир кошелев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госдума рф