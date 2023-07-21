СМИ: жара угрожает продовольственной безопасности всего мира на десятилетия
Guardian: волны жары угрожают продовольственной безопасности всего мира на десятилетия
Люди на улице Афин в жару. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Повторяющиеся волны жары на планете представляют риск для продовольственной безопасности, что может повлечь за собой повышение цен на продукты питания в ближайшие десятилетия, пишет британская газета Guardian со ссылкой на заявления ряда ученых.
Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества, а ученые прогнозируют, что это только начало - дальше будет еще жарче.
"Наша продовольственная система является глобальной. Возрастают риски потери крупных урожаев одновременно в разных регионах мира, что действительно повлияет на доступность продовольствия и цены", - приводит газета слова профессора в области изучения атмосферы в Университете Лидса Джона Маршама. По мнению ученого, такая ситуация может произойти в ближайшие десятилетия.
Еще один ученый, Даниэла Шмидт, которая занимается землеведением, обратила внимание на последствия жары для морских обитателей, которые также оказываются под воздействием тепловых волн. Как пишет газета, потепление на 2°C может привести к уничтожению коралловых рифов.
Последствия жаркого лета уже дают о себе знать. В Германии и Греции из-за высоких температур начались лесные пожары, во Франции в ряде муниципалитетов из-за риска засухи были введены ограничения на использование воды, были закрыты городские бассейны. Жители ряда регионов Испании, в основном южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев подачи воды, уровень заполнения водохранилищ ниже среднего для сезона, в некоторых городах сокращено любое использование воды, не являющееся "жизненно необходимым".
Меры по помощи населению и борьбе с последствиями жары разнятся от стране к стране. В Испании гражданам рекомендовали охладить свои дома, насколько это возможно, и проконсультироваться с врачами, чтобы лучше подготовиться к высоким температурам. Власти Греции призвали население ограничить использование электроприборов на фоне повышения нагрузки на электросети из-за жары, была запрещена тяжелая работа на открытом воздухе, приостановлена доставка еды.
В Германии федерация профсоюзов врачей призвала перенять опыт южных стран и ввести в стране сиесту (послеобеденный перерыв) на фоне рекордной жары, однако общенационального плана по борьбе с аномальной жарой, в отличие от других европейских стран, у Германии нет. Инициатива по введению мер исходит от местных властей. Наиболее продвинулась в этом плане федеральная земля Гессен, где приняты меры по ограничению потребления воды в чрезвычайных ситуациях и регулированию забора воды из рек.