https://ria.ru/20230721/zhara-1885462085.html

СМИ: жара угрожает продовольственной безопасности всего мира на десятилетия

СМИ: жара угрожает продовольственной безопасности всего мира на десятилетия - РИА Новости, 21.07.2023

СМИ: жара угрожает продовольственной безопасности всего мира на десятилетия

Повторяющиеся волны жары на планете представляют риск для продовольственной безопасности, что может повлечь за собой повышение цен на продукты питания в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:23

2023-07-21T12:23

2023-07-21T12:23

в мире

евросоюз

германия

греция

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884277054_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d54aa1c9d352195d8e90a7f4bd575670.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Повторяющиеся волны жары на планете представляют риск для продовольственной безопасности, что может повлечь за собой повышение цен на продукты питания в ближайшие десятилетия, пишет британская газета Guardian со ссылкой на заявления ряда ученых. Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества, а ученые прогнозируют, что это только начало - дальше будет еще жарче. "Наша продовольственная система является глобальной. Возрастают риски потери крупных урожаев одновременно в разных регионах мира, что действительно повлияет на доступность продовольствия и цены", - приводит газета слова профессора в области изучения атмосферы в Университете Лидса Джона Маршама. По мнению ученого, такая ситуация может произойти в ближайшие десятилетия. Еще один ученый, Даниэла Шмидт, которая занимается землеведением, обратила внимание на последствия жары для морских обитателей, которые также оказываются под воздействием тепловых волн. Как пишет газета, потепление на 2°C может привести к уничтожению коралловых рифов. Последствия жаркого лета уже дают о себе знать. В Германии и Греции из-за высоких температур начались лесные пожары, во Франции в ряде муниципалитетов из-за риска засухи были введены ограничения на использование воды, были закрыты городские бассейны. Жители ряда регионов Испании, в основном южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев подачи воды, уровень заполнения водохранилищ ниже среднего для сезона, в некоторых городах сокращено любое использование воды, не являющееся "жизненно необходимым". Меры по помощи населению и борьбе с последствиями жары разнятся от стране к стране. В Испании гражданам рекомендовали охладить свои дома, насколько это возможно, и проконсультироваться с врачами, чтобы лучше подготовиться к высоким температурам. Власти Греции призвали население ограничить использование электроприборов на фоне повышения нагрузки на электросети из-за жары, была запрещена тяжелая работа на открытом воздухе, приостановлена доставка еды. В Италии, помимо советов, как справиться с рекордными температурами, служба гражданской обороны развернет по Риму 28 мобильных пунктов оказания помощи, где будут дежурить медики и добровольцы. Туристы и горожане смогут получить бутылку воды или первую помощь в случае ухудшения самочувствия. В Германии федерация профсоюзов врачей призвала перенять опыт южных стран и ввести в стране сиесту (послеобеденный перерыв) на фоне рекордной жары, однако общенационального плана по борьбе с аномальной жарой, в отличие от других европейских стран, у Германии нет. Инициатива по введению мер исходит от местных властей. Наиболее продвинулась в этом плане федеральная земля Гессен, где приняты меры по ограничению потребления воды в чрезвычайных ситуациях и регулированию забора воды из рек.

https://ria.ru/20230718/evropa-1884793275.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884681668.html

https://ria.ru/20230718/vzryv-1884849630.html

германия

греция

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, германия, греция, испания