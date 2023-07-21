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Киев призвал поляков подставить плечо помощи в вопросе с украинским зерном - РИА Новости, 21.07.2023
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15:31 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zerno-1885531360.html
Киев призвал поляков подставить плечо помощи в вопросе с украинским зерном
Киев призвал поляков подставить плечо помощи в вопросе с украинским зерном - РИА Новости, 21.07.2023
Киев призвал поляков подставить плечо помощи в вопросе с украинским зерном
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал поляков не поддаваться на популизм и подставить Киеву плечо помощи в вопросе с украинским зерном. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:31
2023-07-21T15:31
в мире
украина
денис шмыгаль
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
матеуш моравецкий
венгрия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал поляков не поддаваться на популизм и подставить Киеву плечо помощи в вопросе с украинским зерном. В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи глав сельскохозяйственных ведомств приграничных с Украиной стран заявил, что Варшава самостоятельно запретит ввоз зерна, если Еврокомиссия не согласится продлить ограничения после 15 сентября. Шмыгаль назвал намерение Польши недружественным и популистским шагом, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и украинской экономике. "Я хочу обратиться к нашим братьям-полякам... Призываем вас не поддаваться на лозунги и популизм... Призываю поляков подставить Украине плечо помощи ", - написал Шмыгаль в телеграм-канале. В четверг заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский после окончания встречи глав МИД стран ЕС заявил, что страна будет поддерживать Украину только в том, что выгодно для самой Варшавы. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230720/zerno-1885338586.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, матеуш моравецкий, венгрия, польша
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Матеуш Моравецкий, Венгрия, Польша
Киев призвал поляков подставить плечо помощи в вопросе с украинским зерном

Шмыгаль призвал поляков не поддаваться популизму и помочь в вопросе с украинским зерном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал поляков не поддаваться на популизм и подставить Киеву плечо помощи в вопросе с украинским зерном.
В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи глав сельскохозяйственных ведомств приграничных с Украиной стран заявил, что Варшава самостоятельно запретит ввоз зерна, если Еврокомиссия не согласится продлить ограничения после 15 сентября. Шмыгаль назвал намерение Польши недружественным и популистским шагом, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и украинской экономике.
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"Я хочу обратиться к нашим братьям-полякам... Призываем вас не поддаваться на лозунги и популизм... Призываю поляков подставить Украине плечо помощи ", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.
В четверг заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский после окончания встречи глав МИД стран ЕС заявил, что страна будет поддерживать Украину только в том, что выгодно для самой Варшавы.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
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В миреУкраинаДенис ШмыгальУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияМатеуш МоравецкийВенгрияПольша
 
 
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