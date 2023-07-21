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В Риме заявили, что 95 процентов украинского зерна не идет в Африку - РИА Новости, 21.07.2023
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11:42 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zerno-1885451592.html
В Риме заявили, что 95 процентов украинского зерна не идет в Африку
В Риме заявили, что 95 процентов украинского зерна не идет в Африку - РИА Новости, 21.07.2023
В Риме заявили, что 95 процентов украинского зерна не идет в Африку
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил в интервью газете la Stampa, что 95% украинского зерна поставляется не в Африку, но предположил, что его отсутствие РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:42
2023-07-21T11:42
экономика
россия
италия
гуидо крозетто
африка
оон
украина
зерновая сделка
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РИМ, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил в интервью газете la Stampa, что 95% украинского зерна поставляется не в Африку, но предположил, что его отсутствие на рынках окажет негативное влияние на африканский континент. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. "Все взаимосвязано, и это, безусловно, элемент беспокойства. 95% украинского зерна экспортируется за пределы Африки, но когда у этих стран нет этого зерна, они переходят к его поискам в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен. Следствием этого является то, что Африке становится все труднее его покупать", - заявил он. "Дестабилизация этих и без того испытывающих трудности регионов, несомненно, является проблемой, затрагивающей и Европу", - добавил Крозетто, отвечая на вопрос об усилиях Италии по стабилизации Северной Африки и прекращении зерновой сделки. Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок. Наибольшую долю среди отдельных стран получил Китай - 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них, более 1 миллиона тонн получили Египет и Бангладеш. В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния, а всего на ЕС приходится 12,5 миллиона тонн продукции, или 38% всех поставок в рамках зерновой сделки. В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 822,1 тысячи тонн агропродукции, или 2,5%. Президент России Владимир Путин отмечал, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Ранее российский лидер также заявлял о готовности РФ бесплатно отправить российское зерно и удобрения в страны Африки.
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
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экономика, россия, италия, гуидо крозетто, африка, оон, украина, зерновая сделка
Экономика, Россия, Италия, Гуидо Крозетто, Африка, ООН, Украина, Зерновая сделка
В Риме заявили, что 95 процентов украинского зерна не идет в Африку

Министр обороны Италии Крозетто: 95 процентов украинского зерна поставляется не в Африку

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила. Архивное фото
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РИМ, 21 июл - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил в интервью газете la Stampa, что 95% украинского зерна поставляется не в Африку, но предположил, что его отсутствие на рынках окажет негативное влияние на африканский континент.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки.
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"Все взаимосвязано, и это, безусловно, элемент беспокойства. 95% украинского зерна экспортируется за пределы Африки, но когда у этих стран нет этого зерна, они переходят к его поискам в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен. Следствием этого является то, что Африке становится все труднее его покупать", - заявил он.
"Дестабилизация этих и без того испытывающих трудности регионов, несомненно, является проблемой, затрагивающей и Европу", - добавил Крозетто, отвечая на вопрос об усилиях Италии по стабилизации Северной Африки и прекращении зерновой сделки.
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Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок.
Наибольшую долю среди отдельных стран получил Китай - 7,96 миллиона тонн, или почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них, более 1 миллиона тонн получили Египет и Бангладеш. В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также входят Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния, а всего на ЕС приходится 12,5 миллиона тонн продукции, или 38% всех поставок в рамках зерновой сделки. В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 822,1 тысячи тонн агропродукции, или 2,5%.
Президент России Владимир Путин отмечал, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Ранее российский лидер также заявлял о готовности РФ бесплатно отправить российское зерно и удобрения в страны Африки.
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ЭкономикаРоссияИталияГуидо КрозеттоАфрикаООНУкраинаЗерновая сделка
 
 
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