https://ria.ru/20230721/zemletryasenie-1885403582.html
У побережья Сахалина произошло землетрясение
У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 21.07.2023
У побережья Сахалина произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Охотском море возле восточного побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T07:41
2023-07-21T07:41
2023-07-21T07:41
сахалин
охотское море
свободный
елена семенова
российская академия наук
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Охотском море возле восточного побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4 произошло в пятницу в 14.39 (06.39 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 108 километрах восточнее мыса Свободный на юго-восточном побережье Сахалина. Очаг подземных толчков располагался на глубине 417 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По информации собеседницы, в населенных пунктах острова землетрясение не ощутили, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20230719/zemletryasenie-1884973096.html
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сахалин, охотское море, свободный, елена семенова, российская академия наук, происшествия
Сахалин, Охотское море, Свободный, Елена Семенова, Российская академия наук, Происшествия
У побережья Сахалина произошло землетрясение
В Охотском море возле побережья Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0