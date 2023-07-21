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У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 21.07.2023
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07:41 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zemletryasenie-1885403582.html
У побережья Сахалина произошло землетрясение
У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 21.07.2023
У побережья Сахалина произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Охотском море возле восточного побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T07:41
2023-07-21T07:41
сахалин
охотское море
свободный
елена семенова
российская академия наук
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Охотском море возле восточного побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4 произошло в пятницу в 14.39 (06.39 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 108 километрах восточнее мыса Свободный на юго-восточном побережье Сахалина. Очаг подземных толчков располагался на глубине 417 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По информации собеседницы, в населенных пунктах острова землетрясение не ощутили, тревога цунами не объявлялась.
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охотское море
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сахалин, охотское море, свободный, елена семенова, российская академия наук, происшествия
Сахалин, Охотское море, Свободный, Елена Семенова, Российская академия наук, Происшествия
У побережья Сахалина произошло землетрясение

В Охотском море возле побережья Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Охотском море возле восточного побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4 произошло в пятницу в 14.39 (06.39 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 108 километрах восточнее мыса Свободный на юго-восточном побережье Сахалина. Очаг подземных толчков располагался на глубине 417 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
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По информации собеседницы, в населенных пунктах острова землетрясение не ощутили, тревога цунами не объявлялась.
 
СахалинОхотское мореСвободныйЕлена СеменоваРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
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