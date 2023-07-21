https://ria.ru/20230721/zemletryasenie-1885403582.html

У побережья Сахалина произошло землетрясение

У побережья Сахалина произошло землетрясение - РИА Новости, 21.07.2023

У побережья Сахалина произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Охотском море возле восточного побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T07:41

2023-07-21T07:41

2023-07-21T07:41

сахалин

охотское море

свободный

елена семенова

российская академия наук

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Охотском море возле восточного побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4 произошло в пятницу в 14.39 (06.39 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 108 километрах восточнее мыса Свободный на юго-восточном побережье Сахалина. Очаг подземных толчков располагался на глубине 417 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По информации собеседницы, в населенных пунктах острова землетрясение не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20230719/zemletryasenie-1884973096.html

сахалин

охотское море

свободный

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сахалин, охотское море, свободный, елена семенова, российская академия наук, происшествия