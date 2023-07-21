https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885553402.html

"Он все знает". В США раскрыли, какую судьбу приготовили Зеленскому

"Он все знает". В США раскрыли, какую судьбу приготовили Зеленскому - РИА Новости, 21.07.2023

"Он все знает". В США раскрыли, какую судьбу приготовили Зеленскому

Запад не сможет помочь Украине выиграть в конфликте с Россией и обвинит в поражении Зеленского, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:51

2023-07-21T16:51

2023-07-21T16:52

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

сергей шойгу

нато

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Запад не сможет помочь Украине выиграть в конфликте с Россией и обвинит в поражении Зеленского, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем Youtube-канале.“Он (Владимир Зеленский, – Прим.ред.) знает, что его бросят на произвол судьбы. Они (Запад, – Прим.ред.) обвинят во всем его”, – сказал журналист.Никсон также отметил, что Зеленский догадывается о своей прискорбной судьбе, уготованной ему Западом.“Не знаю, сколько Зеленский еще просуществует, но, судя по выражению его лица, он в курсе той опасности, которой подвергается его жизнь и вся эта задумка”, – прокомментировал он.Радиоведущий подчеркнул, что российская армия доведет поставленные задачи до конца. Россия не заинтересована каждые 5-10 лет начинать все сначала, делая перерывы, а затем снова возобновлять боевые действия.Никсон уверен, что, когда российская армия дойдет до Днепра, Украину ожидает полный крах, так как ее армия будет истощена и не сможет защищаться, а политическая система развалится.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885457674.html

https://ria.ru/20230720/rossiya-1885291372.html

украина

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украина, россия, владимир зеленский, сергей шойгу, нато