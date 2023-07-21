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"Он все знает". В США раскрыли, какую судьбу приготовили Зеленскому - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 21.07.2023 (обновлено: 16:52 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885553402.html
"Он все знает". В США раскрыли, какую судьбу приготовили Зеленскому
"Он все знает". В США раскрыли, какую судьбу приготовили Зеленскому - РИА Новости, 21.07.2023
"Он все знает". В США раскрыли, какую судьбу приготовили Зеленскому
Запад не сможет помочь Украине выиграть в конфликте с Россией и обвинит в поражении Зеленского, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:51
2023-07-21T16:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Запад не сможет помочь Украине выиграть в конфликте с Россией и обвинит в поражении Зеленского, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем Youtube-канале.“Он (Владимир Зеленский, – Прим.ред.) знает, что его бросят на произвол судьбы. Они (Запад, – Прим.ред.) обвинят во всем его”, – сказал журналист.Никсон также отметил, что Зеленский догадывается о своей прискорбной судьбе, уготованной ему Западом.“Не знаю, сколько Зеленский еще просуществует, но, судя по выражению его лица, он в курсе той опасности, которой подвергается его жизнь и вся эта задумка”, – прокомментировал он.Радиоведущий подчеркнул, что российская армия доведет поставленные задачи до конца. Россия не заинтересована каждые 5-10 лет начинать все сначала, делая перерывы, а затем снова возобновлять боевые действия.Никсон уверен, что, когда российская армия дойдет до Днепра, Украину ожидает полный крах, так как ее армия будет истощена и не сможет защищаться, а политическая система развалится.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885457674.html
https://ria.ru/20230720/rossiya-1885291372.html
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украина, россия, владимир зеленский, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, НАТО
"Он все знает". В США раскрыли, какую судьбу приготовили Зеленскому

Журналист Никсон: Запад обвинил Зеленского в поражении Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Запад не сможет помочь Украине выиграть в конфликте с Россией и обвинит в поражении Зеленского, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем Youtube-канале.
“Он (Владимир Зеленский, – Прим.ред.) знает, что его бросят на произвол судьбы. Они (Запад, – Прим.ред.) обвинят во всем его”, – сказал журналист.
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Никсон также отметил, что Зеленский догадывается о своей прискорбной судьбе, уготованной ему Западом.
“Не знаю, сколько Зеленский еще просуществует, но, судя по выражению его лица, он в курсе той опасности, которой подвергается его жизнь и вся эта задумка”, – прокомментировал он.
Радиоведущий подчеркнул, что российская армия доведет поставленные задачи до конца. Россия не заинтересована каждые 5-10 лет начинать все сначала, делая перерывы, а затем снова возобновлять боевые действия.
Никсон уверен, что, когда российская армия дойдет до Днепра, Украину ожидает полный крах, так как ее армия будет истощена и не сможет защищаться, а политическая система развалится.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ШойгуНАТО
 
 
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