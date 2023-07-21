Глава Rheinmetall полагает, что Киев защитит строящийся танковый завод
Глава немецкого Rheinmetall Паппергер полагает, что Киев защитит строящийся танковый завод
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил изданию Bild, что Киев сможет защитить танковый завод, который компания намерена построить на Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что завод Rheinmetall по производству бронетехники на Украине станет законной целью ВС РФ, если будет построен.
Как заявил Паппергер, у Украины есть "эффективные варианты защиты от атак на важные цели".
Паппергер добавил, что Rheinmetall активно сотрудничает с "Укроборонпром", у которого уже есть многочисленные площадки на территории страны.
Rheinmetall откроет на Украине в ближайшие три месяца завод по производству и ремонту бронетехники, завил ранее Паппергер в интервью телеканалу CNN. В марте Паппергер заявил в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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