Рейтинг@Mail.ru
ООН: затопление от разрушения Каховской ГЭС усугубило ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zaes-1885574006.html
ООН: затопление от разрушения Каховской ГЭС усугубило ситуацию на ЗАЭС
ООН: затопление от разрушения Каховской ГЭС усугубило ситуацию на ЗАЭС - РИА Новости, 21.07.2023
ООН: затопление от разрушения Каховской ГЭС усугубило ситуацию на ЗАЭС
Затопление, вызванное разрушением Каховской ГЭС, усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской АЭС - обеспечение безопасности на ЗАЭС крайне важно... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:57
2023-07-21T17:57
в мире
жкх
украина
розмари дикарло
запорожская аэс
оон
магатэ
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882669255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85448fa7e9d10b5c91f66f6c87b33fea.jpg
ООН, 21 июл - РИА Новости. Затопление, вызванное разрушением Каховской ГЭС, усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской АЭС - обеспечение безопасности на ЗАЭС крайне важно не только для Украины, но и для всего региона, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло. "Затопление усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ продолжают внимательно следить за наличием охлаждающей воды для АЭС. Обеспечение ее безопасности остается кране важным не только для Украины, но и для всего региона", - сказала ДиКарло. По ее словам, разрушение Каховской плотины 6 июня и последующее затопление имеет далеко идущие долгосрочные экологические и гуманитарные последствия. "По данным министерства сельского хозяйства Украины, почти 600 тысяч гектаров сельхозугодий больше не орошаются водой после разрушения плотины. Это усугубляет существующие проблемы, с которыми сталкиваются украинские фермеры, помимо мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отметила ДиКарло. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230721/zaes-1885539863.html
https://ria.ru/20230720/urozhay-1885340363.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882669255_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b19bfaee6441da91cc954ecc2ca15065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, украина, розмари дикарло, запорожская аэс, оон, магатэ, сергей шойгу, владимир путин, херсонская область , россия
В мире, ЖКХ, Украина, Розмари ДиКарло, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Херсонская область , Россия
ООН: затопление от разрушения Каховской ГЭС усугубило ситуацию на ЗАЭС

ДиКарло: затопление от разрушения Каховской ГЭС усугубило нестабильную ситуацию на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 июл - РИА Новости. Затопление, вызванное разрушением Каховской ГЭС, усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской АЭС - обеспечение безопасности на ЗАЭС крайне важно не только для Украины, но и для всего региона, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
«
"Затопление усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ продолжают внимательно следить за наличием охлаждающей воды для АЭС. Обеспечение ее безопасности остается кране важным не только для Украины, но и для всего региона", - сказала ДиКарло.
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Рогов считает, что МАГАТЭ пытается не допустить провокации на ЗАЭС
Вчера, 16:00
По ее словам, разрушение Каховской плотины 6 июня и последующее затопление имеет далеко идущие долгосрочные экологические и гуманитарные последствия.
«
"По данным министерства сельского хозяйства Украины, почти 600 тысяч гектаров сельхозугодий больше не орошаются водой после разрушения плотины. Это усугубляет существующие проблемы, с которыми сталкиваются украинские фермеры, помимо мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отметила ДиКарло.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Сальдо рассказал о возможной потере урожая после подрыва Каховской ГЭС
20 июля, 17:58
 
В миреЖКХУкраинаРозмари ДиКарлоЗапорожская АЭСООНМАГАТЭСергей ШойгуВладимир ПутинХерсонская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала