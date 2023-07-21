ООН: затопление от разрушения Каховской ГЭС усугубило ситуацию на ЗАЭС
ДиКарло: затопление от разрушения Каховской ГЭС усугубило нестабильную ситуацию на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
ООН, 21 июл - РИА Новости. Затопление, вызванное разрушением Каховской ГЭС, усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской АЭС - обеспечение безопасности на ЗАЭС крайне важно не только для Украины, но и для всего региона, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
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"Затопление усугубило и без того нестабильную ситуацию на Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ продолжают внимательно следить за наличием охлаждающей воды для АЭС. Обеспечение ее безопасности остается кране важным не только для Украины, но и для всего региона", - сказала ДиКарло.
По ее словам, разрушение Каховской плотины 6 июня и последующее затопление имеет далеко идущие долгосрочные экологические и гуманитарные последствия.
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"По данным министерства сельского хозяйства Украины, почти 600 тысяч гектаров сельхозугодий больше не орошаются водой после разрушения плотины. Это усугубляет существующие проблемы, с которыми сталкиваются украинские фермеры, помимо мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отметила ДиКарло.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.