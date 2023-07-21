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Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об "аресте" Путина

Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об "аресте" Путина - РИА Новости, 21.07.2023

Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об "аресте" Путина

Высокий суд ЮАР в Претории постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны "Демократический альянс" с требованием арестовать президента России... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:12

2023-07-21T14:12

2023-07-21T14:12

в мире

россия

юар

владимир путин

китай

дмитрий песков

сергей лавров

международный уголовный суд

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Высокий суд ЮАР в Претории постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны "Демократический альянс" с требованием арестовать президента России Владимира Путина в случае, если бы он приехал на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, следует из распространенного документа. Дело рассматривалось в пятницу в открытом судебном заседании Высокого суда в Претории. "По соглашению сторон было принято следующее решение: зафиксировано, что, ввиду следующих фактов, дело больше не требует рассмотрения", - говорится в проекте постановления, поступившем в распоряжение РИА Новости. В заключении также содержатся отрывки о Международном уголовном суде (МУС), в том числе указания на то, что МУС постановил, что ЮАР, как и все другие государства-участники, обязана проводить арест по ордеру МУС. В среду офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие. ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230718/order-1884917193.html

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россия

юар

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, юар, владимир путин, китай, дмитрий песков, сергей лавров, международный уголовный суд, брикс