Рейтинг@Mail.ru
Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об "аресте" Путина - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/yuar-1885503026.html
Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об "аресте" Путина
Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об "аресте" Путина - РИА Новости, 21.07.2023
Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об "аресте" Путина
Высокий суд ЮАР в Претории постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны "Демократический альянс" с требованием арестовать президента России... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:12
2023-07-21T14:12
в мире
россия
юар
владимир путин
китай
дмитрий песков
сергей лавров
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Высокий суд ЮАР в Претории постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны "Демократический альянс" с требованием арестовать президента России Владимира Путина в случае, если бы он приехал на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, следует из распространенного документа. Дело рассматривалось в пятницу в открытом судебном заседании Высокого суда в Претории. "По соглашению сторон было принято следующее решение: зафиксировано, что, ввиду следующих фактов, дело больше не требует рассмотрения", - говорится в проекте постановления, поступившем в распоряжение РИА Новости. В заключении также содержатся отрывки о Международном уголовном суде (МУС), в том числе указания на то, что МУС постановил, что ЮАР, как и все другие государства-участники, обязана проводить арест по ордеру МУС. В среду офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие. ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230718/order-1884917193.html
https://ria.ru/20230720/yuar-1885296724.html
россия
юар
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_9be9a20464b4110229f3c38d7af711fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, юар, владимир путин, китай, дмитрий песков, сергей лавров, международный уголовный суд, брикс
В мире, Россия, ЮАР, Владимир Путин, Китай, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Международный уголовный суд, БРИКС
Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об "аресте" Путина

Высокий суд в ЮАР прекратил дело по иску оппозиции об "аресте" Путина на саммите БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Высокий суд ЮАР в Претории постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны "Демократический альянс" с требованием арестовать президента России Владимира Путина в случае, если бы он приехал на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, следует из распространенного документа.
Дело рассматривалось в пятницу в открытом судебном заседании Высокого суда в Претории.
«
"По соглашению сторон было принято следующее решение: зафиксировано, что, ввиду следующих фактов, дело больше не требует рассмотрения", - говорится в проекте постановления, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В заключении также содержатся отрывки о Международном уголовном суде (МУС), в том числе указания на то, что МУС постановил, что ЮАР, как и все другие государства-участники, обязана проводить арест по ордеру МУС.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В Европарламенте призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко
18 июля, 17:44
В среду офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие.
ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
СМИ: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией
Вчера, 15:18
 
В миреРоссияЮАРВладимир ПутинКитайДмитрий ПесковСергей ЛавровМеждународный уголовный судБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала