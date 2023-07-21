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В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры - РИА Новости, 21.07.2023
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13:11 21.07.2023 (обновлено: 13:22 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/vzryv-1885481040.html
В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры
В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры - РИА Новости, 21.07.2023
В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры
"Важный" объект инфраструктуры поврежден взрывом в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:11
2023-07-21T13:22
одесская область
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Важный" объект инфраструктуры поврежден взрывом в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер."Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель - важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения", - написал Кипер в своем телеграм-канале.Ранее на фоне воздушной тревоги украинские СМИ сообщали о трех сериях взрывов в течение часа в Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
одесская область
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одесская область, украина, вооруженные силы рф
Одесская область, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры

Одесские власти сообщили о повреждении важного объекта инфраструктуры при взрыве

CC BY-SA 2.0 / Alexostrov / Monument in UkraineОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexostrov / Monument in Ukraine
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Важный" объект инфраструктуры поврежден взрывом в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель - важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения", - написал Кипер в своем телеграм-канале.
Ранее на фоне воздушной тревоги украинские СМИ сообщали о трех сериях взрывов в течение часа в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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