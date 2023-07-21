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В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры

В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры - РИА Новости, 21.07.2023

В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры

"Важный" объект инфраструктуры поврежден взрывом в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:11

2023-07-21T13:11

2023-07-21T13:22

одесская область

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Важный" объект инфраструктуры поврежден взрывом в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер."Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель - важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения", - написал Кипер в своем телеграм-канале.Ранее на фоне воздушной тревоги украинские СМИ сообщали о трех сериях взрывов в течение часа в Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

одесская область

украина

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одесская область, украина, вооруженные силы рф