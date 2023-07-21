https://ria.ru/20230721/vzryv-1885481040.html
В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры
В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры - РИА Новости, 21.07.2023
В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры
"Важный" объект инфраструктуры поврежден взрывом в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:11
2023-07-21T13:11
2023-07-21T13:22
одесская область
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827223451_0:168:2730:1704_1920x0_80_0_0_de456da6c0b7c7c2017ddf1eaa054a60.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Важный" объект инфраструктуры поврежден взрывом в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер."Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель - важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения", - написал Кипер в своем телеграм-канале.Ранее на фоне воздушной тревоги украинские СМИ сообщали о трех сериях взрывов в течение часа в Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827223451_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_61089393ae861094bffb7d08d4dc6cea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, украина, вооруженные силы рф
Одесская область, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
В Одесской области при взрыве поврежден важный объект инфраструктуры
Одесские власти сообщили о повреждении важного объекта инфраструктуры при взрыве