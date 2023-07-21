https://ria.ru/20230721/vybory-1885453636.html

КПРФ обратилась к Путину по процедуре проведения выборов в России

КПРФ обратилась к Путину по процедуре проведения выборов в России - РИА Новости, 21.07.2023

КПРФ обратилась к Путину по процедуре проведения выборов в России

КПРФ направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину с критикой ряда деталей процедуры проведения выборов в России, сообщил депутат ГД от КПРФ Николай... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:55

2023-07-21T11:55

2023-07-21T11:55

госдума рф

кпрф

владимир путин

николай коломейцев

николай булаев

политика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. КПРФ направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину с критикой ряда деталей процедуры проведения выборов в России, сообщил депутат ГД от КПРФ Николай Коломейцев. "Вчера Центральная избирательная комиссия приняла сверхабсурдное постановление о запрете передвижения наблюдателя по участку... Не понятно, для чего трехдневная (форма - трехдневное проведение голосования), для чего дистанционка (онлайн-голосование)... Мы в принципе уже обратились и от имени пленума с обращением к президенту", - сказал он журналистам. Ранее КПРФ внесла в Госдуму проект избирательного кодекса, согласно которому устанавливается день голосования на выборах в третье воскресенье марта того года, в котором истекают сроки полномочий федеральных органов госвласти, отменяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и вводится однодневное голосование. Ранее Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ, в 18 из них - впервые. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что выборы в 50 регионах России в 2023 году пройдут в течение трех дней, еще в трех субъектах пройдут в течение двух дней, в четырех - в течение одного дня. На заседании ЦИК в четверг было принято постановление "О требованиях к определению мест для наблюдателей и аккредитованных представителей средств массовой информации". Член ЦИК Эльмира Хаймурзина отметила, что на избирательных участках иногда возникают споры, где должны размещаться наблюдатели и пресса, куда нельзя ходить, куда можно. В соответствии с постановлением для наблюдателей и прессы определяется место, чтобы у них был обзор и чтобы не нарушалась тайна голосования, конфиденциальность персональных данных в документах. Отмечается, что фото- и видеосъемка должна происходить таким образом, чтобы в кадр не попадали паспортные данные, данные в бюллетенях и другие сведения, нарушающие тайну волеизъявления.

https://ria.ru/20230712/vybory-1883692789.html

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госдума рф, кпрф, владимир путин, николай коломейцев, николай булаев, политика