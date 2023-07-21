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КПРФ обратилась к Путину по процедуре проведения выборов в России - РИА Новости, 21.07.2023
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11:55 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/vybory-1885453636.html
КПРФ обратилась к Путину по процедуре проведения выборов в России
КПРФ обратилась к Путину по процедуре проведения выборов в России - РИА Новости, 21.07.2023
КПРФ обратилась к Путину по процедуре проведения выборов в России
КПРФ направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину с критикой ряда деталей процедуры проведения выборов в России, сообщил депутат ГД от КПРФ Николай... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:55
2023-07-21T11:55
госдума рф
кпрф
владимир путин
николай коломейцев
николай булаев
политика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. КПРФ направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину с критикой ряда деталей процедуры проведения выборов в России, сообщил депутат ГД от КПРФ Николай Коломейцев. "Вчера Центральная избирательная комиссия приняла сверхабсурдное постановление о запрете передвижения наблюдателя по участку... Не понятно, для чего трехдневная (форма - трехдневное проведение голосования), для чего дистанционка (онлайн-голосование)... Мы в принципе уже обратились и от имени пленума с обращением к президенту", - сказал он журналистам. Ранее КПРФ внесла в Госдуму проект избирательного кодекса, согласно которому устанавливается день голосования на выборах в третье воскресенье марта того года, в котором истекают сроки полномочий федеральных органов госвласти, отменяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и вводится однодневное голосование. Ранее Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ, в 18 из них - впервые. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что выборы в 50 регионах России в 2023 году пройдут в течение трех дней, еще в трех субъектах пройдут в течение двух дней, в четырех - в течение одного дня. На заседании ЦИК в четверг было принято постановление "О требованиях к определению мест для наблюдателей и аккредитованных представителей средств массовой информации". Член ЦИК Эльмира Хаймурзина отметила, что на избирательных участках иногда возникают споры, где должны размещаться наблюдатели и пресса, куда нельзя ходить, куда можно. В соответствии с постановлением для наблюдателей и прессы определяется место, чтобы у них был обзор и чтобы не нарушалась тайна голосования, конфиденциальность персональных данных в документах. Отмечается, что фото- и видеосъемка должна происходить таким образом, чтобы в кадр не попадали паспортные данные, данные в бюллетенях и другие сведения, нарушающие тайну волеизъявления.
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госдума рф, кпрф, владимир путин, николай коломейцев, николай булаев, политика
Госдума РФ, КПРФ, Владимир Путин, Николай Коломейцев, Николай Булаев, Политика
КПРФ обратилась к Путину по процедуре проведения выборов в России

КПРФ направила Путину обращение с критикой процедуры проведения выборов в России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАктивисты партии КПРФ
Активисты партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Активисты партии КПРФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. КПРФ направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину с критикой ряда деталей процедуры проведения выборов в России, сообщил депутат ГД от КПРФ Николай Коломейцев.
"Вчера Центральная избирательная комиссия приняла сверхабсурдное постановление о запрете передвижения наблюдателя по участку... Не понятно, для чего трехдневная (форма - трехдневное проведение голосования), для чего дистанционка (онлайн-голосование)... Мы в принципе уже обратились и от имени пленума с обращением к президенту", - сказал он журналистам.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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12 июля, 11:48
Ранее КПРФ внесла в Госдуму проект избирательного кодекса, согласно которому устанавливается день голосования на выборах в третье воскресенье марта того года, в котором истекают сроки полномочий федеральных органов госвласти, отменяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и вводится однодневное голосование.
Ранее Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ, в 18 из них - впервые. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что выборы в 50 регионах России в 2023 году пройдут в течение трех дней, еще в трех субъектах пройдут в течение двух дней, в четырех - в течение одного дня.
На заседании ЦИК в четверг было принято постановление "О требованиях к определению мест для наблюдателей и аккредитованных представителей средств массовой информации". Член ЦИК Эльмира Хаймурзина отметила, что на избирательных участках иногда возникают споры, где должны размещаться наблюдатели и пресса, куда нельзя ходить, куда можно. В соответствии с постановлением для наблюдателей и прессы определяется место, чтобы у них был обзор и чтобы не нарушалась тайна голосования, конфиденциальность персональных данных в документах. Отмечается, что фото- и видеосъемка должна происходить таким образом, чтобы в кадр не попадали паспортные данные, данные в бюллетенях и другие сведения, нарушающие тайну волеизъявления.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Госдума РФКПРФВладимир ПутинНиколай КоломейцевНиколай БулаевПолитика
 
 
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