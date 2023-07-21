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В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) - РИА Новости, 21.07.2023
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11:00 21.07.2023 (обновлено: 11:02 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/vybory-1885426658.html
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) - РИА Новости, 21.07.2023
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
На предстоящих в сентябре выборах дистанционное голосование пройдет в 25 регионах России. В 14 субъектах Федерации оно охватит все избирательные кампании, в 11... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:00
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инфографика
россия
выборы
голосование
единый день голосования в россии
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На предстоящих в сентябре выборах дистанционное голосование пройдет в 25 регионах России. В 14 субъектах Федерации оно охватит все избирательные кампании, в 11 — только часть. Для участия в онлайн-голосовании гражданам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (только москвичам). Смотрите в инфографике Ria.ru, где будет возможность сделать свой выбор, не выходя из дома.
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россия, выборы, голосование, единый день голосования в россии, инфографика
Инфографика, Россия, Выборы, Голосование, Единый день голосования в России
Инфографика

В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)

Читать ria.ru в
На предстоящих в сентябре выборах дистанционное голосование пройдет в 25 регионах России. В 14 субъектах Федерации оно охватит все избирательные кампании, в 11 — только часть. Для участия в онлайн-голосовании гражданам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (только москвичам). Смотрите в инфографике Ria.ru, где будет возможность сделать свой выбор, не выходя из дома.
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
 
ИнфографикаРоссияВыборыГолосованиеЕдиный день голосования в России
 
 
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