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В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)

В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) - РИА Новости, 21.07.2023

В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)

На предстоящих в сентябре выборах дистанционное голосование пройдет в 25 регионах России. В 14 субъектах Федерации оно охватит все избирательные кампании, в 11... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:00

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голосование

единый день голосования в россии

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На предстоящих в сентябре выборах дистанционное голосование пройдет в 25 регионах России. В 14 субъектах Федерации оно охватит все избирательные кампании, в 11 — только часть. Для участия в онлайн-голосовании гражданам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (только москвичам). Смотрите в инфографике Ria.ru, где будет возможность сделать свой выбор, не выходя из дома.

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2023

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россия, выборы, голосование, единый день голосования в россии, инфографика