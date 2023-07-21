https://ria.ru/20230721/vybory-1885392152.html

Жители Приамурья в зоне СВО смогут проголосовать на выборах губернатора

Жители Приамурья в зоне СВО смогут проголосовать на выборах губернатора - РИА Новости, 21.07.2023

Жители Приамурья в зоне СВО смогут проголосовать на выборах губернатора

Жители Приамурья, находящиеся в зоне СВО, смогут участвовать в выборах губернатора региона, голосование будет досрочным, сообщает Амуризбирком. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T02:56

2023-07-21T02:56

2023-07-21T02:56

амурская область

политика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл – РИА Новости. Жители Приамурья, находящиеся в зоне СВО, смогут участвовать в выборах губернатора региона, голосование будет досрочным, сообщает Амуризбирком. "В выборах губернатора Амурской области смогут поучаствовать амурчане, которые находятся в зоне СВО. Амуризбирком образовал избирательный участок. Голосование проведут досрочно в участковой комиссии. Также члены комиссии будут к избирателям выезжать", - говорится в сообщении. На участок отправят материалы с информацией о кандидатах на пост губернатора, урны для голосования, переносные ширмы, пломбы, сейф-пакеты и всё необходимое оборудование для работы. "Мы сделаем всё , чтобы охватить как можно больше наших избирателей и предоставить им возможность проголосовать. При соблюдении всех законов и правил безопасности", - отметил председатель комиссии Руслан Головин.

https://ria.ru/20230714/vybory-1884162641.html

амурская область

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амурская область, политика