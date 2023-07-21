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Жители Приамурья в зоне СВО смогут проголосовать на выборах губернатора - РИА Новости, 21.07.2023
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02:56 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/vybory-1885392152.html
Жители Приамурья в зоне СВО смогут проголосовать на выборах губернатора
Жители Приамурья в зоне СВО смогут проголосовать на выборах губернатора - РИА Новости, 21.07.2023
Жители Приамурья в зоне СВО смогут проголосовать на выборах губернатора
Жители Приамурья, находящиеся в зоне СВО, смогут участвовать в выборах губернатора региона, голосование будет досрочным, сообщает Амуризбирком. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T02:56
2023-07-21T02:56
амурская область
политика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл – РИА Новости. Жители Приамурья, находящиеся в зоне СВО, смогут участвовать в выборах губернатора региона, голосование будет досрочным, сообщает Амуризбирком. "В выборах губернатора Амурской области смогут поучаствовать амурчане, которые находятся в зоне СВО. Амуризбирком образовал избирательный участок. Голосование проведут досрочно в участковой комиссии. Также члены комиссии будут к избирателям выезжать", - говорится в сообщении. На участок отправят материалы с информацией о кандидатах на пост губернатора, урны для голосования, переносные ширмы, пломбы, сейф-пакеты и всё необходимое оборудование для работы. "Мы сделаем всё , чтобы охватить как можно больше наших избирателей и предоставить им возможность проголосовать. При соблюдении всех законов и правил безопасности", - отметил председатель комиссии Руслан Головин.
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амурская область, политика
Амурская область, Политика
Жители Приамурья в зоне СВО смогут проголосовать на выборах губернатора

Находящиеся в зоне СВО жители Приамурья смогут участвовать в выборах губернатора региона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл – РИА Новости. Жители Приамурья, находящиеся в зоне СВО, смогут участвовать в выборах губернатора региона, голосование будет досрочным, сообщает Амуризбирком.
«
"В выборах губернатора Амурской области смогут поучаствовать амурчане, которые находятся в зоне СВО. Амуризбирком образовал избирательный участок. Голосование проведут досрочно в участковой комиссии. Также члены комиссии будут к избирателям выезжать", - говорится в сообщении.
На участок отправят материалы с информацией о кандидатах на пост губернатора, урны для голосования, переносные ширмы, пломбы, сейф-пакеты и всё необходимое оборудование для работы.
"Мы сделаем всё , чтобы охватить как можно больше наших избирателей и предоставить им возможность проголосовать. При соблюдении всех законов и правил безопасности", - отметил председатель комиссии Руслан Головин.
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