https://ria.ru/20230721/vsu-1885553146.html

Экс-депутат Рады назвал усталость главной проблемой ВСУ

Экс-депутат Рады назвал усталость главной проблемой ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023

Экс-депутат Рады назвал усталость главной проблемой ВСУ

Экс-депутат Верховной рады Егор Фирсов, участвующий в боевых действиях в украинских войсках, в материале в американском издании Politico назвал главной... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:51

2023-07-21T16:51

2023-07-21T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

егор фирсов

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6806c908619ca4d3610c80d29354d728.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Егор Фирсов, участвующий в боевых действиях в украинских войсках, в материале в американском издании Politico назвал главной проблемой для украинских солдат на данном этапе вооруженного конфликта психологическую усталость. "Но главной проблемой для нас сейчас является усталость - не физическая, а психологическая. Это хорошо видно по подразделениям, которые уже больше года находятся на передовой", - написал Фирсов. Он также отметил, что украинским солдатам трудно осваивать сложную технику, они истощены, их движения и речь кажутся "роботизированными". Экс-депутат также заявил, что у многих в украинских войсках наблюдаются многочисленные сотрясения мозга, полученные по большей части после боев у Артемовска. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html

https://ria.ru/20230709/kontrnastuplenie-1883053481.html

https://ria.ru/20230703/plennyy-1881888426.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, егор фирсов, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр