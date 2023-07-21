Экс-депутат Рады назвал усталость главной проблемой ВСУ
Экс-депутат Рады Фирсов заявил, что ВСУ массово сталкиваются с психологической усталостью
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Егор Фирсов, участвующий в боевых действиях в украинских войсках, в материале в американском издании Politico назвал главной проблемой для украинских солдат на данном этапе вооруженного конфликта психологическую усталость.
"Но главной проблемой для нас сейчас является усталость - не физическая, а психологическая. Это хорошо видно по подразделениям, которые уже больше года находятся на передовой", - написал Фирсов. Он также отметил, что украинским солдатам трудно осваивать сложную технику, они истощены, их движения и речь кажутся "роботизированными". Экс-депутат также заявил, что у многих в украинских войсках наблюдаются многочисленные сотрясения мозга, полученные по большей части после боев у Артемовска.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов.
В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".