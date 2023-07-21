https://ria.ru/20230721/vsu-1885486407.html

Канадский наемник заявил о больших потерях ВСУ при наступлении

Канадский наемник заявил о больших потерях ВСУ при наступлении - РИА Новости, 21.07.2023

Канадский наемник заявил о больших потерях ВСУ при наступлении

Канадский наемник, который воюет на стороне Украины, заявил в интервью радиостанции Radio-Canada о множестве раненых и убитых в ходе украинского... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:27

2023-07-21T13:27

2023-07-21T13:27

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

канада

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Канадский наемник, который воюет на стороне Украины, заявил в интервью радиостанции Radio-Canada о множестве раненых и убитых в ходе украинского контрнаступления. Фрэнсис Дион, который прослужил 12 лет в вооруженных силах Канады, рассказал об участии в контрнаступлении в составе украинского Интернационального легиона. По данным радиостанции, наемник входит в разведывательную группу, состоящую из иностранцев. "Мы каждый день отвоевываем новые позиции... но это трудно. Много раненых, много убитых", - отметил Дион. По его словам, он получает за службу в легионе примерно 1 тысячу долларов в месяц. Однако ему необходимо тратить деньги на экипировку, оборудование ночного видения и ремонт транспортных средств. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230710/plennyy-1883204333.html

https://ria.ru/20230701/nastuplenie-1881647992.html

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канада

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, канада, ситуация в днр и лнр