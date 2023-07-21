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Канадский наемник заявил о больших потерях ВСУ при наступлении - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/vsu-1885486407.html
Канадский наемник заявил о больших потерях ВСУ при наступлении
Канадский наемник заявил о больших потерях ВСУ при наступлении - РИА Новости, 21.07.2023
Канадский наемник заявил о больших потерях ВСУ при наступлении
Канадский наемник, который воюет на стороне Украины, заявил в интервью радиостанции Radio-Canada о множестве раненых и убитых в ходе украинского... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:27
2023-07-21T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
канада
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Канадский наемник, который воюет на стороне Украины, заявил в интервью радиостанции Radio-Canada о множестве раненых и убитых в ходе украинского контрнаступления. Фрэнсис Дион, который прослужил 12 лет в вооруженных силах Канады, рассказал об участии в контрнаступлении в составе украинского Интернационального легиона. По данным радиостанции, наемник входит в разведывательную группу, состоящую из иностранцев. "Мы каждый день отвоевываем новые позиции... но это трудно. Много раненых, много убитых", - отметил Дион. По его словам, он получает за службу в легионе примерно 1 тысячу долларов в месяц. Однако ему необходимо тратить деньги на экипировку, оборудование ночного видения и ремонт транспортных средств. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230710/plennyy-1883204333.html
https://ria.ru/20230701/nastuplenie-1881647992.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, канада, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Канада, Ситуация в ДНР и ЛНР
Канадский наемник заявил о больших потерях ВСУ при наступлении

Канадский наемник Дион заявил о множестве убитых и раненых в ВСУ при наступлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМедик и раненый украинский военный
Медик и раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Медик и раненый украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Канадский наемник, который воюет на стороне Украины, заявил в интервью радиостанции Radio-Canada о множестве раненых и убитых в ходе украинского контрнаступления.
Фрэнсис Дион, который прослужил 12 лет в вооруженных силах Канады, рассказал об участии в контрнаступлении в составе украинского Интернационального легиона. По данным радиостанции, наемник входит в разведывательную группу, состоящую из иностранцев.
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"Мы каждый день отвоевываем новые позиции... но это трудно. Много раненых, много убитых", - отметил Дион. По его словам, он получает за службу в легионе примерно 1 тысячу долларов в месяц. Однако ему необходимо тратить деньги на экипировку, оборудование ночного видения и ремонт транспортных средств.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов.
В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
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1 июля, 15:24
 
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