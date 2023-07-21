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Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне - РИА Новости, 21.07.2023
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20:09 21.07.2023 (обновлено: 20:16 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/voyna-1885598602.html
Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне
Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне - РИА Новости, 21.07.2023
Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне
США и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию в различных регионах мира, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T20:09
2023-07-21T20:16
россия
вашингтон (штат)
сша
нато
анатолий антонов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию в различных регионах мира, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."У меня такое ощущение, что США и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас. Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют, как мы отнесемся к той или иной провокации. К тому или иному выпаду против РФ: сглотнем, промолчим, проявим опять свою толерантность, готовность к поиску взаимоприемлемых развязок? Или будем действовать?", - заявил Антонов.
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россия, вашингтон (штат), сша, нато, анатолий антонов
Россия, Вашингтон (штат), США, НАТО, Анатолий Антонов
Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне

Посол в США Антонов заявил, что Вашингтон и НАТО толкают мир к войне, провоцируют Россию

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию в различных регионах мира, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"У меня такое ощущение, что США и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас. Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют, как мы отнесемся к той или иной провокации. К тому или иному выпаду против РФ: сглотнем, промолчим, проявим опять свою толерантность, готовность к поиску взаимоприемлемых развязок? Или будем действовать?", - заявил Антонов.
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания
5 июня, 08:00
 
РоссияВашингтон (штат)СШАНАТОАнатолий Антонов
 
 
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