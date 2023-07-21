https://ria.ru/20230721/voyna-1885598602.html

Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне

Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне - РИА Новости, 21.07.2023

Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне

США и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию в различных регионах мира, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T20:09

2023-07-21T20:09

2023-07-21T20:16

россия

вашингтон (штат)

сша

нато

анатолий антонов

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию в различных регионах мира, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."У меня такое ощущение, что США и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас. Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют, как мы отнесемся к той или иной провокации. К тому или иному выпаду против РФ: сглотнем, промолчим, проявим опять свою толерантность, готовность к поиску взаимоприемлемых развязок? Или будем действовать?", - заявил Антонов.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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россия, вашингтон (штат), сша, нато, анатолий антонов