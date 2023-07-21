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Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне
Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне - РИА Новости, 21.07.2023
Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне
США и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию в различных регионах мира, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T20:09
2023-07-21T20:09
2023-07-21T20:16
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию в различных регионах мира, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."У меня такое ощущение, что США и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас. Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют, как мы отнесемся к той или иной провокации. К тому или иному выпаду против РФ: сглотнем, промолчим, проявим опять свою толерантность, готовность к поиску взаимоприемлемых развязок? Или будем действовать?", - заявил Антонов.
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россия, вашингтон (штат), сша, нато, анатолий антонов
Россия, Вашингтон (штат), США, НАТО, Анатолий Антонов
Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне
Посол в США Антонов заявил, что Вашингтон и НАТО толкают мир к войне, провоцируют Россию