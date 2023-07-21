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Кравцов: многие отзывы о трудовом воспитании школьников положительные
Кравцов: многие отзывы о трудовом воспитании школьников положительные - РИА Новости, 21.07.2023
Кравцов: многие отзывы о трудовом воспитании школьников положительные
Решение о введении в школах трудового воспитания вызывает положительные отзывы у многих родителей и учителей, детали и способы реализации закона будут... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T20:11
2023-07-21T20:11
2023-07-21T20:11
год педагога и наставника
образование
образование - общество
сн_образование
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
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АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Решение о введении в школах трудового воспитания вызывает положительные отзывы у многих родителей и учителей, детали и способы реализации закона будут обсуждаться в педагогическом сообществе, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников, а также о возвращении серебряных медалей и введении нового названия предмета "ОБЖ" - "Основы безопасности и защиты Родины". Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. "Когда-то это было и в нашем детстве, в этом нет ничего плохого. Посадить цветы, сделать небольшую уборку в своем классе… Многие родители говорили, что из "Артека" ребята приезжают и начинают застилать кровать, убирать за собой, мыть посуду. Я уверен, что это будет положительно воспринято, и родители многие об этом говорили, и педагоги. Конечно, вместе с учителями мы еще обсудим, как реализовывать данный закон, чтобы это было интересно ребятам. Чтобы мы здесь никого не заставляли, а прививали уважение к труду школьникам. Чтобы когда они вырастут, они прививали это уважение своим детям", - сказал Кравцов журналистам.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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РИА Новости
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образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов
АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Решение о введении в школах трудового воспитания вызывает положительные отзывы у многих родителей и учителей, детали и способы реализации закона будут обсуждаться в педагогическом сообществе, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников, а также о возвращении серебряных медалей и введении нового названия предмета "ОБЖ" - "Основы безопасности и защиты Родины". Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
"Когда-то это было и в нашем детстве, в этом нет ничего плохого. Посадить цветы, сделать небольшую уборку в своем классе… Многие родители говорили, что из "Артека" ребята приезжают и начинают застилать кровать, убирать за собой, мыть посуду. Я уверен, что это будет положительно воспринято, и родители многие об этом говорили, и педагоги. Конечно, вместе с учителями мы еще обсудим, как реализовывать данный закон, чтобы это было интересно ребятам. Чтобы мы здесь никого не заставляли, а прививали уважение к труду школьникам. Чтобы когда они вырастут, они прививали это уважение своим детям", - сказал Кравцов журналистам.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.