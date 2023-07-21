https://ria.ru/20230721/vaktsinatsiya-1885606031.html

Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса

Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 21.07.2023

Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса

Минздрав предложил прекратить массовую вакцинацию от коронавируса, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T20:55

2023-07-21T20:55

2023-07-21T21:50

общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

вакцинация

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минздрав предложил прекратить массовую вакцинацию от коронавируса, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан", — говорится в пояснительной записке.Как уточняется, вакцинировать будут совершеннолетних, которые ранее не болели и (или) не прививались против инфекции, а также граждан в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, к уязвимой категории отнесли людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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