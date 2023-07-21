https://ria.ru/20230721/vaktsinatsiya-1885606031.html
Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса
Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 21.07.2023
Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса
Минздрав предложил прекратить массовую вакцинацию от коронавируса, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T20:55
2023-07-21T20:55
2023-07-21T21:50
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минздрав предложил прекратить массовую вакцинацию от коронавируса, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан", — говорится в пояснительной записке.Как уточняется, вакцинировать будут совершеннолетних, которые ранее не болели и (или) не прививались против инфекции, а также граждан в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, к уязвимой категории отнесли людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса
Минздрав предложил перейти к вакцинации от коронавируса только уязвимой категории граждан