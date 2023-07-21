https://ria.ru/20230721/uscherb-1885471513.html

В Крыму хотят включить в иск к Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС

В Крыму хотят включить в иск к Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 21.07.2023

В Крыму хотят включить в иск к Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Крым намерен включить в иск к Украине по водной блокаде ущерб, нанесенный региону разрушением дамбы Каховской ГЭС, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:46

2023-07-21T12:46

2023-07-21T12:46

украина

владимир константинов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

республика крым

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Крым намерен включить в иск к Украине по водной блокаде ущерб, нанесенный региону разрушением дамбы Каховской ГЭС, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. При этом, если к иску присоединятся частные организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от блокады, ущерб может превысить триллион рублей. Первое слушание в суде состоится 31 июля. "Работа по оценке ущерба, нанесенного Украиной Крыму в результате водной блокады, продолжается. В 2014 году в результате блокады убытки понесли предприятия, сельхозпроизводители, пришли в негодность системы, предназначенные для транспортировки воды. В ущерб, нанесенный водному хозяйству Крыма, мы также планируем включить урон от разрушения в результате обстрелов ВСУ дамбы Каховской ГЭС", - написал Константинов. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Каховского водохранилища на реке Днепр Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230718/krym-1884902858.html

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