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В Крыму хотят включить в иск к Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 21.07.2023
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12:46 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/uscherb-1885471513.html
В Крыму хотят включить в иск к Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС
В Крыму хотят включить в иск к Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 21.07.2023
В Крыму хотят включить в иск к Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС
Крым намерен включить в иск к Украине по водной блокаде ущерб, нанесенный региону разрушением дамбы Каховской ГЭС, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:46
2023-07-21T12:46
украина
владимир константинов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
республика крым
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Крым намерен включить в иск к Украине по водной блокаде ущерб, нанесенный региону разрушением дамбы Каховской ГЭС, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. При этом, если к иску присоединятся частные организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от блокады, ущерб может превысить триллион рублей. Первое слушание в суде состоится 31 июля. "Работа по оценке ущерба, нанесенного Украиной Крыму в результате водной блокады, продолжается. В 2014 году в результате блокады убытки понесли предприятия, сельхозпроизводители, пришли в негодность системы, предназначенные для транспортировки воды. В ущерб, нанесенный водному хозяйству Крыма, мы также планируем включить урон от разрушения в результате обстрелов ВСУ дамбы Каховской ГЭС", - написал Константинов. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Каховского водохранилища на реке Днепр Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230718/krym-1884902858.html
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украина, владимир константинов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире, республика крым, разрушение каховской гэс
Украина, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Республика Крым, Разрушение Каховской ГЭС
В Крыму хотят включить в иск к Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Константинов: в Крыму планируют включить в иск к Украине ущерб от разрушения Каховской ГЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Крым намерен включить в иск к Украине по водной блокаде ущерб, нанесенный региону разрушением дамбы Каховской ГЭС, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. При этом, если к иску присоединятся частные организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от блокады, ущерб может превысить триллион рублей. Первое слушание в суде состоится 31 июля.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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"Работа по оценке ущерба, нанесенного Украиной Крыму в результате водной блокады, продолжается. В 2014 году в результате блокады убытки понесли предприятия, сельхозпроизводители, пришли в негодность системы, предназначенные для транспортировки воды. В ущерб, нанесенный водному хозяйству Крыма, мы также планируем включить урон от разрушения в результате обстрелов ВСУ дамбы Каховской ГЭС", - написал Константинов.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Каховского водохранилища на реке Днепр Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
 
УкраинаВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)В миреРеспублика КрымРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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