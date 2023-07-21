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ВКС нанесли удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении

ВКС нанесли удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.07.2023

ВКС нанесли удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли групповые удары по позициям противника на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:03

2023-07-21T08:03

2023-07-21T08:03

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

макеевка

андрей марочко

воздушно-космические силы россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли групповые удары по позициям противника на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки нанесены групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка, Невское, Макеевка, Новоселовское, Терны. Удары по украинским позициям наносились различными средствами, в том числе армейской авиацией. Применение ракетно-бомбовых ударов, в том числе УПАБ-250, в очередной раз показали свою эффективность", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он сообщил, что ВКС РФ нанесли огневое поражение по живой силе и технике противника и без потерь вернулись в места дислокации. "Наши бойцы продолжают атаковать в районе Торского и по направлению Ямполя", – добавил Марочко. Накануне Минобороны РФ сообщало, что за сутки на краснолиманском направлении отражены две атаки противника, уничтожены до 60 украинских военнослужащих, БМП, самоходка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885402616.html

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Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, макеевка, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, безопасность