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ВКС нанесли удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:03 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/udary-1885404626.html
ВКС нанесли удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении
ВКС нанесли удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
ВКС нанесли удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении
Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли групповые удары по позициям противника на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T08:03
2023-07-21T08:03
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
макеевка
андрей марочко
воздушно-космические силы россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли групповые удары по позициям противника на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки нанесены групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка, Невское, Макеевка, Новоселовское, Терны. Удары по украинским позициям наносились различными средствами, в том числе армейской авиацией. Применение ракетно-бомбовых ударов, в том числе УПАБ-250, в очередной раз показали свою эффективность", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он сообщил, что ВКС РФ нанесли огневое поражение по живой силе и технике противника и без потерь вернулись в места дислокации. "Наши бойцы продолжают атаковать в районе Торского и по направлению Ямполя", – добавил Марочко. Накануне Минобороны РФ сообщало, что за сутки на краснолиманском направлении отражены две атаки противника, уничтожены до 60 украинских военнослужащих, БМП, самоходка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, макеевка, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Макеевка, Андрей Марочко, Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВКС нанесли удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении

Марочко: ВКС России нанесли удары по украинским позициям на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли групповые удары по позициям противника на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшие сутки нанесены групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка, Невское, Макеевка, Новоселовское, Терны. Удары по украинским позициям наносились различными средствами, в том числе армейской авиацией. Применение ракетно-бомбовых ударов, в том числе УПАБ-250, в очередной раз показали свою эффективность", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он сообщил, что ВКС РФ нанесли огневое поражение по живой силе и технике противника и без потерь вернулись в места дислокации.
"Наши бойцы продолжают атаковать в районе Торского и по направлению Ямполя", – добавил Марочко.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что за сутки на краснолиманском направлении отражены две атаки противника, уничтожены до 60 украинских военнослужащих, БМП, самоходка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаМакеевкаАндрей МарочкоВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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