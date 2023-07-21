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В прокат выходит фильм "Я делаю шаг", посвященный профессии учителя
В прокат выходит фильм "Я делаю шаг", посвященный профессии учителя - РИА Новости, 21.07.2023
В прокат выходит фильм "Я делаю шаг", посвященный профессии учителя
Фильм "Я делаю шаг" режиссера Ольги Акатьевой выходит в российский прокат 7 сентября. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:56
2023-07-21T11:56
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Фильм "Я делаю шаг" режиссера Ольги Акатьевой выходит в российский прокат 7 сентября.Картина снята при финансовой поддержке Министерства культуры России, организационной поддержке Администрации Псковской области. Сценарий Марии Суворовой признан абсолютным победителем Всероссийского конкурса киносценариев Министерства просвещения РФ на тему популяризации профессии учителя. Научным консультантом проекта выступила Ассоциация родителей детей с дислексией.По сюжету герой, выпускник педагогического института, планирует начать трудовую карьеру в престижном московском лицее. Однако ему приходится вернуться в родную псковскую школу."Я выросла в учительской семье. Мои дедушка и бабушка, мама, тети и дяди, родные сестры – учителя. Я не продолжила семейную традицию, но наконец-то, воплотила свою мечту: сняла фильм об этой профессии. О том, как важно найти свое признание, и какую роль наставник играет в жизни каждого из нас", - призналась режиссер фильма Ольга Акатьева.
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РИА Новости
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Фильм "Я делаю шаг" режиссера Ольги Акатьевой выходит в российский прокат 7 сентября.
Картина снята при финансовой поддержке Министерства культуры России, организационной поддержке Администрации Псковской области. Сценарий Марии Суворовой признан абсолютным победителем Всероссийского конкурса киносценариев Министерства просвещения РФ на тему популяризации профессии учителя. Научным консультантом проекта выступила Ассоциация родителей детей с дислексией.
По сюжету герой, выпускник педагогического института, планирует начать трудовую карьеру в престижном московском лицее. Однако ему приходится вернуться в родную псковскую школу.
"Я выросла в учительской семье. Мои дедушка и бабушка, мама, тети и дяди, родные сестры – учителя. Я не продолжила семейную традицию, но наконец-то, воплотила свою мечту: сняла фильм об этой профессии. О том, как важно найти свое признание, и какую роль наставник играет в жизни каждого из нас", - призналась режиссер фильма Ольга Акатьева.