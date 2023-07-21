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В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.07.2023
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:05
2023-07-21T12:05
2023-07-21T12:15
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных областях вновь прозвучала в 11.59 мск.Ранее воздушную тревогу объявляли в ряде областей в центре, на юге, востоке и севере страны в промежутке с 10.51 мск по 10.57 мск. Тревога в Николаевской и Одесской областях звучала 42 минуты, потом ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
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николаевская область, вооруженные силы рф, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Одесская область
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Власти снова объявили воздушную тревогу в Одесской и Николаевской областях Украины