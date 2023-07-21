https://ria.ru/20230721/trassa-1885400127.html

В Сочи восстановили движение на трассе А-149 после пожара на подстанции

В Сочи восстановили движение на трассе А-149 после пожара на подстанции - РИА Новости, 21.07.2023

В Сочи восстановили движение на трассе А-149 после пожара на подстанции

Движение транспорта на участке трассы скоростного направления А-149, который перекрывали из-за пожара на подстанции в Сочи в четверг, восстановлено в тестовом... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T06:23

2023-07-21T06:23

2023-07-21T06:34

сочи

происшествия

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Движение транспорта на участке трассы скоростного направления А-149, который перекрывали из-за пожара на подстанции в Сочи в четверг, восстановлено в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировало о пожаре в Адлерском районе Сочи на 11-м километре автодороги А-149, там загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил 80 квадратных метров. В 12.40 огонь на площади 90 квадратных метров локализовали, в 14.10 пожар был потушен. Однако движение на участке, где произошло ЧП, было приостановлено, водителей перенаправляли на трассу нескоростного направления."Перекрытие на ФАД А-149 Адлер - Красная Поляна, скоростное направление, км 5+800 по км 14+400 завершено в 22.57 20 июля. Движение восстановлено в тестовом режиме", - сказано в сообщении.Пострадавших при пожаре не было, говорили в краевом ГУМЧС.

https://ria.ru/20230720/pozhar-1885199452.html

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сочи, происшествия, россия, краснодарский край