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В Сочи восстановили движение на трассе А-149 после пожара на подстанции - РИА Новости, 21.07.2023
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06:23 21.07.2023 (обновлено: 06:34 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/trassa-1885400127.html
В Сочи восстановили движение на трассе А-149 после пожара на подстанции
В Сочи восстановили движение на трассе А-149 после пожара на подстанции - РИА Новости, 21.07.2023
В Сочи восстановили движение на трассе А-149 после пожара на подстанции
Движение транспорта на участке трассы скоростного направления А-149, который перекрывали из-за пожара на подстанции в Сочи в четверг, восстановлено в тестовом... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:23
2023-07-21T06:34
сочи
происшествия
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Движение транспорта на участке трассы скоростного направления А-149, который перекрывали из-за пожара на подстанции в Сочи в четверг, восстановлено в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировало о пожаре в Адлерском районе Сочи на 11-м километре автодороги А-149, там загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил 80 квадратных метров. В 12.40 огонь на площади 90 квадратных метров локализовали, в 14.10 пожар был потушен. Однако движение на участке, где произошло ЧП, было приостановлено, водителей перенаправляли на трассу нескоростного направления."Перекрытие на ФАД А-149 Адлер - Красная Поляна, скоростное направление, км 5+800 по км 14+400 завершено в 22.57 20 июля. Движение восстановлено в тестовом режиме", - сказано в сообщении.Пострадавших при пожаре не было, говорили в краевом ГУМЧС.
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сочи, происшествия, россия, краснодарский край
Сочи, Происшествия, Россия, Краснодарский край
В Сочи восстановили движение на трассе А-149 после пожара на подстанции

В Сочи восстановили движение на трассе А-149, перекрытой из-за пожара на подстанции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Движение транспорта на участке трассы скоростного направления А-149, который перекрывали из-за пожара на подстанции в Сочи в четверг, восстановлено в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".
В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировало о пожаре в Адлерском районе Сочи на 11-м километре автодороги А-149, там загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил 80 квадратных метров. В 12.40 огонь на площади 90 квадратных метров локализовали, в 14.10 пожар был потушен. Однако движение на участке, где произошло ЧП, было приостановлено, водителей перенаправляли на трассу нескоростного направления.
"Перекрытие на ФАД А-149 Адлер - Красная Поляна, скоростное направление, км 5+800 по км 14+400 завершено в 22.57 20 июля. Движение восстановлено в тестовом режиме", - сказано в сообщении.
Пострадавших при пожаре не было, говорили в краевом ГУМЧС.
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