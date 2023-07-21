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Вершинин допустил, что Путин и Эрдоган обсудят транзит судов в Черном море - РИА Новости, 21.07.2023
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16:52 21.07.2023 (обновлено: 17:21 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/tranzit-1885553733.html
Вершинин допустил, что Путин и Эрдоган обсудят транзит судов в Черном море
Вершинин допустил, что Путин и Эрдоган обсудят транзит судов в Черном море - РИА Новости, 21.07.2023
Вершинин допустил, что Путин и Эрдоган обсудят транзит судов в Черном море
Вопросы транзита кораблей в Черном море будут обсуждаться в ходе возможных новых контактов президента России Владимира Путина и лидера Турции Тайипа Эрдогана,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:52
2023-07-21T17:21
турция
черное море
сергей вершинин
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вопросы транзита кораблей в Черном море будут обсуждаться в ходе возможных новых контактов президента России Владимира Путина и лидера Турции Тайипа Эрдогана, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Я уверен, что эти вопросы будут тоже частью повестки дня. Предугадывать сейчас, я думаю, это неправильно. Но то, что такие страны, как Россия и Турция, имеют особую ответственность и роль, бесспорно", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции.
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турция, черное море, сергей вершинин, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Черное море, Сергей Вершинин, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Вершинин допустил, что Путин и Эрдоган обсудят транзит судов в Черном море

Вершинин: Путин и Эрдоган обсудят транзит судов в Черном море в ходе возможных контактов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вопросы транзита кораблей в Черном море будут обсуждаться в ходе возможных новых контактов президента России Владимира Путина и лидера Турции Тайипа Эрдогана, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Я уверен, что эти вопросы будут тоже частью повестки дня. Предугадывать сейчас, я думаю, это неправильно. Но то, что такие страны, как Россия и Турция, имеют особую ответственность и роль, бесспорно", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал угрозы судоходству в Черном море со стороны Киева
12:38
 
ТурцияЧерное мореСергей ВершининРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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