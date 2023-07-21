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Вершинин допустил, что Путин и Эрдоган обсудят транзит судов в Черном море

Вершинин допустил, что Путин и Эрдоган обсудят транзит судов в Черном море - РИА Новости, 21.07.2023

Вершинин допустил, что Путин и Эрдоган обсудят транзит судов в Черном море

Вопросы транзита кораблей в Черном море будут обсуждаться в ходе возможных новых контактов президента России Владимира Путина и лидера Турции Тайипа Эрдогана,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:52

2023-07-21T16:52

2023-07-21T17:21

турция

черное море

сергей вершинин

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владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вопросы транзита кораблей в Черном море будут обсуждаться в ходе возможных новых контактов президента России Владимира Путина и лидера Турции Тайипа Эрдогана, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Я уверен, что эти вопросы будут тоже частью повестки дня. Предугадывать сейчас, я думаю, это неправильно. Но то, что такие страны, как Россия и Турция, имеют особую ответственность и роль, бесспорно", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885468360.html

турция

черное море

россия

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турция, черное море, сергей вершинин, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире