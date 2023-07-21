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Threads не смог заинтересовать россиян, уверены в МТС - РИА Новости, 21.07.2023
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03:48 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/threads-1885393912.html
Threads не смог заинтересовать россиян, уверены в МТС
Threads не смог заинтересовать россиян, уверены в МТС - РИА Новости, 21.07.2023
Threads не смог заинтересовать россиян, уверены в МТС
Приложение Threads от компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) не смогло заинтересовать россиян и удержать пользователей после регистрации - уже через РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T03:48
2023-07-21T03:48
россия
москва
санкт-петербург
илон маск
марк цукерберг
мтс
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Приложение Threads от компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) не смогло заинтересовать россиян и удержать пользователей после регистрации - уже через 2 дня после запуска количество пользователей уменьшилось на 35%, а мобильный трафик сократился почти в 3 раза, отрицательная динамика продолжилась и дальше, рассказали РИА Новости в МТС на основе обезличенных данных клиентской базы. "6 июля мобильное приложение Threаds появилось для скачивания в App Store и Google Play. Уже 7 июля количество пользователей социальной сети в России увеличилось в 2,5 раза, а мобильный интернет-трафик вырос в 8 раз. Анализ больших данных показал, что 8 июля интерес к сервису начал стремительно сокращаться. Так, количество пользователей уменьшилось на 35%, а мобильный трафик сократился почти в 3 раза (к 7 июля - ред.). В дальнейшем база пользователей ежедневно сокращалась в среднем на 28%", - подсчитали в компании. Отмечается, что около 70% пользователей нового приложения составляет женская аудитория. В основном Threаds используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Новосибирска и Ростова-на-Дону – в этих городах проживает 50% аудитории сервиса из РФ. "По итогам первых недель с момента запуска новой социальной сети мы видим, что она не смогла заинтересовать любителей микроблогов в качестве альтернативы Twitter. Частота использования сервисов с 6 по 16 июля показала, что за этот период пользователь Threаds в среднем заходил в приложение один раз, в то время как в Twitter этот показатель составляет три раза. Волна публикаций в СМИ о запуске нового приложения вызвала интерес у людей, однако Threads не смог удержать пользователей после регистрации", – подчеркнул директор центра Big Data МТС Виктор Кантор. Meta* 6 июля запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Сооснователь Meta* Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов. При этом в день официального запуска оно стало самым популярным приложением в App Store в России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, москва, санкт-петербург, илон маск, марк цукерберг, мтс, google
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Илон Маск, Марк Цукерберг, МТС, Google
Threads не смог заинтересовать россиян, уверены в МТС

МТС: Threads не смог заинтересовать россиян и удержать пользователей после регистрации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрохожая с телефоном в руках
Прохожая с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Приложение Threads от компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) не смогло заинтересовать россиян и удержать пользователей после регистрации - уже через 2 дня после запуска количество пользователей уменьшилось на 35%, а мобильный трафик сократился почти в 3 раза, отрицательная динамика продолжилась и дальше, рассказали РИА Новости в МТС на основе обезличенных данных клиентской базы.
«
"6 июля мобильное приложение Threаds появилось для скачивания в App Store и Google Play. Уже 7 июля количество пользователей социальной сети в России увеличилось в 2,5 раза, а мобильный интернет-трафик вырос в 8 раз. Анализ больших данных показал, что 8 июля интерес к сервису начал стремительно сокращаться. Так, количество пользователей уменьшилось на 35%, а мобильный трафик сократился почти в 3 раза (к 7 июля - ред.). В дальнейшем база пользователей ежедневно сокращалась в среднем на 28%", - подсчитали в компании.
Отмечается, что около 70% пользователей нового приложения составляет женская аудитория. В основном Threаds используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Новосибирска и Ростова-на-Дону – в этих городах проживает 50% аудитории сервиса из РФ.
"По итогам первых недель с момента запуска новой социальной сети мы видим, что она не смогла заинтересовать любителей микроблогов в качестве альтернативы Twitter. Частота использования сервисов с 6 по 16 июля показала, что за этот период пользователь Threаds в среднем заходил в приложение один раз, в то время как в Twitter этот показатель составляет три раза. Волна публикаций в СМИ о запуске нового приложения вызвала интерес у людей, однако Threads не смог удержать пользователей после регистрации", – подчеркнул директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.
Meta* 6 июля запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Сооснователь Meta* Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов. При этом в день официального запуска оно стало самым популярным приложением в App Store в России.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Threads - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Threads: как работает новое приложение, его плюсы и минусы
13 июля, 14:59
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургИлон МаскМарк ЦукербергМТСGoogle
 
 
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