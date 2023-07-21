Threads не смог заинтересовать россиян, уверены в МТС
МТС: Threads не смог заинтересовать россиян и удержать пользователей после регистрации
Прохожая с телефоном в руках. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Приложение Threads от компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) не смогло заинтересовать россиян и удержать пользователей после регистрации - уже через 2 дня после запуска количество пользователей уменьшилось на 35%, а мобильный трафик сократился почти в 3 раза, отрицательная динамика продолжилась и дальше, рассказали РИА Новости в МТС на основе обезличенных данных клиентской базы.
«
"6 июля мобильное приложение Threаds появилось для скачивания в App Store и Google Play. Уже 7 июля количество пользователей социальной сети в России увеличилось в 2,5 раза, а мобильный интернет-трафик вырос в 8 раз. Анализ больших данных показал, что 8 июля интерес к сервису начал стремительно сокращаться. Так, количество пользователей уменьшилось на 35%, а мобильный трафик сократился почти в 3 раза (к 7 июля - ред.). В дальнейшем база пользователей ежедневно сокращалась в среднем на 28%", - подсчитали в компании.
Отмечается, что около 70% пользователей нового приложения составляет женская аудитория. В основном Threаds используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Новосибирска и Ростова-на-Дону – в этих городах проживает 50% аудитории сервиса из РФ.
"По итогам первых недель с момента запуска новой социальной сети мы видим, что она не смогла заинтересовать любителей микроблогов в качестве альтернативы Twitter. Частота использования сервисов с 6 по 16 июля показала, что за этот период пользователь Threаds в среднем заходил в приложение один раз, в то время как в Twitter этот показатель составляет три раза. Волна публикаций в СМИ о запуске нового приложения вызвала интерес у людей, однако Threads не смог удержать пользователей после регистрации", – подчеркнул директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.
Meta* 6 июля запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Сооснователь Meta* Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов. При этом в день официального запуска оно стало самым популярным приложением в App Store в России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская