https://ria.ru/20230721/threads-1885393912.html

Threads не смог заинтересовать россиян, уверены в МТС

Threads не смог заинтересовать россиян, уверены в МТС - РИА Новости, 21.07.2023

Threads не смог заинтересовать россиян, уверены в МТС

Приложение Threads от компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) не смогло заинтересовать россиян и удержать пользователей после регистрации - уже через РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T03:48

2023-07-21T03:48

2023-07-21T03:48

россия

москва

санкт-петербург

илон маск

марк цукерберг

мтс

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155278/22/1552782232_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_d004fc4ec360ad9f13105f186d6714b0.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Приложение Threads от компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) не смогло заинтересовать россиян и удержать пользователей после регистрации - уже через 2 дня после запуска количество пользователей уменьшилось на 35%, а мобильный трафик сократился почти в 3 раза, отрицательная динамика продолжилась и дальше, рассказали РИА Новости в МТС на основе обезличенных данных клиентской базы. "6 июля мобильное приложение Threаds появилось для скачивания в App Store и Google Play. Уже 7 июля количество пользователей социальной сети в России увеличилось в 2,5 раза, а мобильный интернет-трафик вырос в 8 раз. Анализ больших данных показал, что 8 июля интерес к сервису начал стремительно сокращаться. Так, количество пользователей уменьшилось на 35%, а мобильный трафик сократился почти в 3 раза (к 7 июля - ред.). В дальнейшем база пользователей ежедневно сокращалась в среднем на 28%", - подсчитали в компании. Отмечается, что около 70% пользователей нового приложения составляет женская аудитория. В основном Threаds используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Новосибирска и Ростова-на-Дону – в этих городах проживает 50% аудитории сервиса из РФ. "По итогам первых недель с момента запуска новой социальной сети мы видим, что она не смогла заинтересовать любителей микроблогов в качестве альтернативы Twitter. Частота использования сервисов с 6 по 16 июля показала, что за этот период пользователь Threаds в среднем заходил в приложение один раз, в то время как в Twitter этот показатель составляет три раза. Волна публикаций в СМИ о запуске нового приложения вызвала интерес у людей, однако Threads не смог удержать пользователей после регистрации", – подчеркнул директор центра Big Data МТС Виктор Кантор. Meta* 6 июля запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Сооснователь Meta* Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов. При этом в день официального запуска оно стало самым популярным приложением в App Store в России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230713/threads-1882887925.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, илон маск, марк цукерберг, мтс, google