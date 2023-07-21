https://ria.ru/20230721/tayvan-1885393221.html

Шеф ЦРУ заявил, что Пекин сомневается в успехе операции против Тайваня

Шеф ЦРУ заявил, что Пекин сомневается в успехе операции против Тайваня - РИА Новости, 21.07.2023

Шеф ЦРУ заявил, что Пекин сомневается в успехе операции против Тайваня

Китайские власти не уверены в успехе потенциальной военной операции против Тайваня и не приняли решение, проводить ее или нет, заявил шеф ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T03:26

2023-07-21T03:26

2023-07-21T10:01

китай

тайвань

сша

уильям бернс

нэнси пелоси

си цзиньпин

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Китайские власти не уверены в успехе потенциальной военной операции против Тайваня и не приняли решение, проводить ее или нет, заявил шеф ЦРУ Уильям Бернс. "Я не уверен, что он (председатель КНР Си Цзиньпин. — Прим. ред.) принял то или иное решение. Я считаю, что это означает, что на сегодняшний день президент Си и командование Народно-освободительной армии Китая сомневаются, что они смогут провести успешное полномасштабное вторжение на Тайвань с приемлемыми для них затратами", — сказал он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.Бернс предположил, что сомнения китайского руководства усилила российская военная спецоперация на Украине, за которой, по его словам, "ни один иностранный лидер не следит с большим вниманием, чем Си". Шеф ЦРУ заявил также, что его спецслужба в последние годы очень напряженно работала над восстановлением сети агентов в Китае, которую сильно "потрепали" местные контрразведчики, и добилась в этом прогресса. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230721/tsru-1885391473.html

китай

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китай, тайвань, сша, уильям бернс, нэнси пелоси, си цзиньпин, центральное разведывательное управление (цру), в мире