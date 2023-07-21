Шеф ЦРУ заявил, что Пекин сомневается в успехе операции против Тайваня
Шеф ЦРУ Бернс: Пекин сомневается в успехе потенциальной военной операции против Тайваня
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Китайские власти не уверены в успехе потенциальной военной операции против Тайваня и не приняли решение, проводить ее или нет, заявил шеф ЦРУ Уильям Бернс.
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"Я не уверен, что он (председатель КНР Си Цзиньпин. — Прим. ред.) принял то или иное решение. Я считаю, что это означает, что на сегодняшний день президент Си и командование Народно-освободительной армии Китая сомневаются, что они смогут провести успешное полномасштабное вторжение на Тайвань с приемлемыми для них затратами", — сказал он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.
Бернс предположил, что сомнения китайского руководства усилила российская военная спецоперация на Украине, за которой, по его словам, "ни один иностранный лидер не следит с большим вниманием, чем Си".
Шеф ЦРУ заявил также, что его спецслужба в последние годы очень напряженно работала над восстановлением сети агентов в Китае, которую сильно "потрепали" местные контрразведчики, и добилась в этом прогресса.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.