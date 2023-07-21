Рейтинг@Mail.ru
В МИД дали разъяснения по заявлению Минобороны о судоходстве в Черном море - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 21.07.2023 (обновлено: 17:13 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885549193.html
В МИД дали разъяснения по заявлению Минобороны о судоходстве в Черном море
В МИД дали разъяснения по заявлению Минобороны о судоходстве в Черном море - РИА Новости, 21.07.2023
В МИД дали разъяснения по заявлению Минобороны о судоходстве в Черном море
В заявлении Минобороны о том, что все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, речь... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:33
2023-07-21T17:13
в мире
черное море
сергей вершинин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В заявлении Минобороны о том, что все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, речь идет об их осмотре, пояснил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на пресс-конференции."Мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет, это означает &lt;...&gt; запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", — уточнил дипломат.Россия прорабатывает новые маршруты экспорта своей сельхозпродукции на фоне осложнения ситуации, продолжил замминистра. Он уточнил, что это во многом вопрос логистики. Москва контактирует с африканскими странами по теме доставки российских грузов, в том числе зерна."Мы понимаем те озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей, но я хочу сказать, что эти озабоченности не только вполне понятны, но и будут полностью учтены", — подчеркнул Вершинин.Он также предположил, что вопросы транзита кораблей в Черном море будут обсуждаться в ходе будущих возможных контактов президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.Как заявили в среду в Минобороны, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Россия прекратила участие в зерновой сделке, поскольку не выполнялась вторая часть пакетных договоренностей, касающаяся ряда условий, в том числе по обеспечению экспорта российских удобрений и другой продукции.
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
https://ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885468360.html
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, сергей вершинин
В мире, Черное море, Сергей Вершинин
В МИД дали разъяснения по заявлению Минобороны о судоходстве в Черном море

МИД: заявление Минобороны о судоходстве в Черном море касается запросов на осмотр судов

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В заявлении Минобороны о том, что все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, речь идет об их осмотре, пояснил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на пресс-конференции.
"Мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет, это означает <...> запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", — уточнил дипломат.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки
08:00
Россия прорабатывает новые маршруты экспорта своей сельхозпродукции на фоне осложнения ситуации, продолжил замминистра. Он уточнил, что это во многом вопрос логистики. Москва контактирует с африканскими странами по теме доставки российских грузов, в том числе зерна.
"Мы понимаем те озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей, но я хочу сказать, что эти озабоченности не только вполне понятны, но и будут полностью учтены", — подчеркнул Вершинин.
Он также предположил, что вопросы транзита кораблей в Черном море будут обсуждаться в ходе будущих возможных контактов президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как заявили в среду в Минобороны, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Россия прекратила участие в зерновой сделке, поскольку не выполнялась вторая часть пакетных договоренностей, касающаяся ряда условий, в том числе по обеспечению экспорта российских удобрений и другой продукции.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал угрозы судоходству в Черном море со стороны Киева
12:38
 
В миреЧерное мореСергей Вершинин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала