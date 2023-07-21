https://ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885549193.html

В МИД дали разъяснения по заявлению Минобороны о судоходстве в Черном море

В МИД дали разъяснения по заявлению Минобороны о судоходстве в Черном море - РИА Новости, 21.07.2023

В МИД дали разъяснения по заявлению Минобороны о судоходстве в Черном море

В заявлении Минобороны о том, что все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, речь... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:33

2023-07-21T16:33

2023-07-21T17:13

в мире

черное море

сергей вершинин

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В заявлении Минобороны о том, что все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, речь идет об их осмотре, пояснил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на пресс-конференции."Мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет, это означает <...> запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", — уточнил дипломат.Россия прорабатывает новые маршруты экспорта своей сельхозпродукции на фоне осложнения ситуации, продолжил замминистра. Он уточнил, что это во многом вопрос логистики. Москва контактирует с африканскими странами по теме доставки российских грузов, в том числе зерна."Мы понимаем те озабоченности, которые могут возникнуть у наших африканских друзей, но я хочу сказать, что эти озабоченности не только вполне понятны, но и будут полностью учтены", — подчеркнул Вершинин.Он также предположил, что вопросы транзита кораблей в Черном море будут обсуждаться в ходе будущих возможных контактов президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.Как заявили в среду в Минобороны, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Россия прекратила участие в зерновой сделке, поскольку не выполнялась вторая часть пакетных договоренностей, касающаяся ряда условий, в том числе по обеспечению экспорта российских удобрений и другой продукции.

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

https://ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885468360.html

черное море

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в мире, черное море, сергей вершинин