https://ria.ru/20230721/stavka-1885558738.html

"Девальвационный эффект": почему ЦБ резко повысил ставку

"Девальвационный эффект": почему ЦБ резко повысил ставку - РИА Новости, 21.07.2023

"Девальвационный эффект": почему ЦБ резко повысил ставку

Банк России поднял ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5 процента годовых. Этого не ждали: большинство аналитиков предсказывали умеренное... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:46

2023-07-21T17:46

2023-07-21T18:04

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

рубль

инфляция

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Банк России поднял ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5 процента годовых. Этого не ждали: большинство аналитиков предсказывали умеренное повышение — на 50 б. п. Регулятор сослался на темпы инфляции и ослабление рубля. О последствиях решения ЦБ — в материале РИА Новости.Сюрприз для рынкаДенежно-кредитную политику ужесточили впервые с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов предполагал лишь 0,5 процента. Но в ЦБ учли ускорение инфляции в июне и первой половине июля.Кроме того, отмечает регулятор, увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе из-за "ограниченности свободных трудовых ресурсов"."Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023-го ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски", — подчеркнули в Банке России.В июле инфляционные ожидания россиян резко выросли — до 11,1 процента.Вторичные эффектыРегулятор предупредил и о возможных вторичных эффектах недавнего ослабления рубля — это еще не полностью отразилось на ценах.Из-за девальвации дорожают импортные товары, а потом и отечественные, отмечает инвестиционный советник Юлия Кузнецова."Курсовая динамика влияет на население, бизнес. Инфляционные ожидания остаются повышенными и не заякоренными, и в июле они увеличились", — добавляет она."За июнь годовая инфляция поднялась с 2,5 до 3,25%, а на 17 июля достигла 3,6% — это означает, что уже к концу июля будет целевое значение ЦБ в четыре процента и даже больше. Проинфляционные риски создает и ослабление рубля, и сокращение сальдо торгового баланса — это продолжает толкать цены вверх", — указывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в диапазоне от пяти до 6,5 процента. К целевым четырем вернется лишь в 2024-м."Основные цели повышения ставки — защита покупательской способности населения и управление инфляционными ожиданиями. Это помогает обеспечить стабильность цен на товары и услуги, что важно для экономической устойчивости страны", — объясняет Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research."Это решение назревало давно: потребительский спрос восстановился до уровня 2022 года на фоне роста кредитования. Последней каплей стало резкое ослабление рубля и усиление проинфляционных рисков", — говорит Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.Вклады и курс рубляТеперь повысятся и ставки по банковским депозитам. Так, в Сбербанке с 24 июля максимальную доходность поднимут до десяти процентов годовых. Так же поступят и в ВТБ."Ставки по вкладам поднимутся на 0,7-0,8%, кредиты станут дороже примерно на процент. Банки отреагируют на изменение ключевой ставки в течение недели-полутора, то есть к августу изменение условий должно произойти во всех топовых российских банках", — поясняет Алексей Кричевский, финансовый эксперт.В то же время подорожают и кредиты. Это чревато замедлением деловой активности. И первыми под удар попадут застройщики и компании с высокой долговой нагрузкой, уточняет Евгений Шатов.Однако рублевые инструменты станут более привлекательными, а национальная валюта укрепится. Но не сильно. Тут важнее динамика импорта и экспорта."Рубль способен подняться до 89 за доллар и 99 за евро. Однако в четвертом квартале, после того как инфляция перестанет сдерживаться традиционной плодоовощной дефляцией, снова пойдет вниз", — полагает Мильчакова.Что дальшеВ дальнейшем регулятор продолжит ориентироваться на динамику инфляции. ЦБ анонсировал повышение прогноза средней ключевой ставки на 2024-й до 8,5-9,5% годовых с 6,5-7,5%. Их примеру последуют и другие банки."Повышение курсов валют к рублю, нагнетание инфляционных ожиданий, повышение и удорожание госзаимствований — все это способствует возможному увеличению инфляции в следующие месяцы", — отмечает Марк Гойхман, финансовый аналитик.В Freedom Finance Global считают, что Банк России осенью поднимет ставку либо еще раз на один процентный пункт, либо дважды по 0,5 п. п. "В итоге есть шанс завершить год с показателем 9,5%, а к снижению ЦБ вернется не ранее второй половины 2024-го", — говорят аналитики.В УК СПБ, исходя из риторики регулятора, не исключают и десяти процентов.В общем, плавное увеличение ключевой ставки с целью достижения цели по инфляции в четыре процента остается базовым сценарием.

https://radiosputnik.ria.ru/20230721/tsb-1885490660.html

https://ria.ru/20230721/rubl-1885522178.html

https://ria.ru/20230721/rubl-1885526569.html

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, рубль, инфляция