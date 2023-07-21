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В Магаданской области турка наградили за спасение беременной женщины - РИА Новости, 21.07.2023
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09:41 21.07.2023 (обновлено: 10:31 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/spasenie-1885414097.html
В Магаданской области турка наградили за спасение беременной женщины
В Магаданской области турка наградили за спасение беременной женщины - РИА Новости, 21.07.2023
В Магаданской области турка наградили за спасение беременной женщины
Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины, которую сбросили с моста... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T09:41
2023-07-21T10:31
магаданская область
сергей носов
общество
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МАГАДАН, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины, которую сбросили с моста подростки, сообщила пресс-служба главы региона. По данным следствия, парень и девушка скинули знакомую 18-летнюю девушку с моста на реке Ола не просто так: они рассчитывали, что она погибнет, а злоумышленники завладеют ее квартирой. При этом они пытались инсценировать самоубийство: отправили подруге девушки смс, что она якобы собирается свести счеты с жизнью. Беременную спасла случайность: свидетелем ситуации стал турецкий строитель, приехавший в регион для возведения нового аэропорта в поселке Сокол — он тут же бросился на помощь. "Он просто рыбачил неподалеку, кинулся в воду и спас человека. Это достойный пример", — сказал Носов, вручая благодарность.Он назвал Аталая настоящим мужчиной.
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магаданская область, сергей носов, общество
Магаданская область, Сергей Носов, Общество
В Магаданской области турка наградили за спасение беременной женщины

В Магаданской области наградили строителя из Турции Имама Аталая за спасение беременной

© Сергей Носов Live/TelegramГубернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины
Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины
© Сергей Носов Live/Telegram
Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины
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МАГАДАН, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины, которую сбросили с моста подростки, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным следствия, парень и девушка скинули знакомую 18-летнюю девушку с моста на реке Ола не просто так: они рассчитывали, что она погибнет, а злоумышленники завладеют ее квартирой. При этом они пытались инсценировать самоубийство: отправили подруге девушки смс, что она якобы собирается свести счеты с жизнью.
Беременную спасла случайность: свидетелем ситуации стал турецкий строитель, приехавший в регион для возведения нового аэропорта в поселке Сокол — он тут же бросился на помощь.
"Он просто рыбачил неподалеку, кинулся в воду и спас человека. Это достойный пример", — сказал Носов, вручая благодарность.
Он назвал Аталая настоящим мужчиной.
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Магаданская областьСергей НосовОбщество
 
 
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