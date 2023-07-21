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В Магаданской области турка наградили за спасение беременной женщины
В Магаданской области турка наградили за спасение беременной женщины - РИА Новости, 21.07.2023
В Магаданской области турка наградили за спасение беременной женщины
Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины, которую сбросили с моста... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T09:41
2023-07-21T09:41
2023-07-21T10:31
магаданская область
сергей носов
общество
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МАГАДАН, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины, которую сбросили с моста подростки, сообщила пресс-служба главы региона. По данным следствия, парень и девушка скинули знакомую 18-летнюю девушку с моста на реке Ола не просто так: они рассчитывали, что она погибнет, а злоумышленники завладеют ее квартирой. При этом они пытались инсценировать самоубийство: отправили подруге девушки смс, что она якобы собирается свести счеты с жизнью. Беременную спасла случайность: свидетелем ситуации стал турецкий строитель, приехавший в регион для возведения нового аэропорта в поселке Сокол — он тут же бросился на помощь. "Он просто рыбачил неподалеку, кинулся в воду и спас человека. Это достойный пример", — сказал Носов, вручая благодарность.Он назвал Аталая настоящим мужчиной.
https://ria.ru/20230721/rebenok-1885407974.html
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, сергей носов, общество
Магаданская область, Сергей Носов, Общество
В Магаданской области турка наградили за спасение беременной женщины
В Магаданской области наградили строителя из Турции Имама Аталая за спасение беременной
МАГАДАН, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины, которую сбросили с моста подростки, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным следствия, парень и девушка скинули знакомую 18-летнюю девушку с моста на реке Ола не просто так: они рассчитывали, что она погибнет, а злоумышленники завладеют ее квартирой. При этом они пытались инсценировать самоубийство: отправили подруге девушки смс, что она якобы собирается свести счеты с жизнью.
Беременную спасла случайность: свидетелем ситуации стал турецкий строитель, приехавший в регион для возведения нового аэропорта в поселке Сокол — он тут же бросился на помощь.
"Он просто рыбачил неподалеку, кинулся в воду и спас человека. Это достойный пример", — сказал Носов, вручая благодарность.
Он назвал Аталая настоящим мужчиной.
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