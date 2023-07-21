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Белый дом: Украина теряет значительные силы из-за контрнаступления - РИА Новости, 21.07.2023
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21:54 21.07.2023 (обновлено: 23:20 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/sily-1885613647.html
Белый дом: Украина теряет значительные силы из-за контрнаступления
Белый дом: Украина теряет значительные силы из-за контрнаступления - РИА Новости, 21.07.2023
Белый дом: Украина теряет значительные силы из-за контрнаступления
ВСУ несут большие потери при контрнаступлении, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме в Аспене. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T21:54
2023-07-21T23:20
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
джейк салливан
сергей лавров
киев
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. ВСУ несут большие потери при контрнаступлении, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме в Аспене.&quot;Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым&quot;, — сказал он.При этом Салливан отметил, что ВСУ не использовали в боях все имеющиеся силы и ждут подходящего момента. В свою очередь, Вашингтон консультирует Киев по этому вопросу, однако решение остается за последним, добавил он.Помощник Байдена также заявил, что США и другие страны НАТО готовы "идти на риски" в вопросе поставок новых вооружений Украине. При этом он добавил, что все члены альянса считают необходимым продумывать возможную реакцию Москвы на такие шаги, поскольку это "представляет важность для поддержания глобальной стабильности".Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. При этом потери ВСУ превысили 26 тысяч солдат, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.На фоне отсутствия успехов украинских войск западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230721/vooruzheniya-1885614074.html
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украина, россия, нато, вооруженные силы украины, джейк салливан, сергей лавров, киев, владимир путин
Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Киев, Владимир Путин
Белый дом: Украина теряет значительные силы из-за контрнаступления

Советник президента США по нацбезопасности признал, что украинское наступление идет тяжело

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. ВСУ несут большие потери при контрнаступлении, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме в Аспене.
«

"Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым", — сказал он.

Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Белый дом: США готовы рисковать в вопросе поставок новых вооружений Украине
Вчера, 21:56
При этом Салливан отметил, что ВСУ не использовали в боях все имеющиеся силы и ждут подходящего момента. В свою очередь, Вашингтон консультирует Киев по этому вопросу, однако решение остается за последним, добавил он.
Помощник Байдена также заявил, что США и другие страны НАТО готовы "идти на риски" в вопросе поставок новых вооружений Украине. При этом он добавил, что все члены альянса считают необходимым продумывать возможную реакцию Москвы на такие шаги, поскольку это "представляет важность для поддержания глобальной стабильности".
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. При этом потери ВСУ превысили 26 тысяч солдат, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
На фоне отсутствия успехов украинских войск западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Белый дом рассказал о диалоге Байдена и Зеленского по ракетам ATACMS
Вчера, 21:51
 
УкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныДжейк СалливанСергей ЛавровКиевВладимир Путин
 
 
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