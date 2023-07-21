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Школьники с сентября могут начать изучать управление БПЛА, сообщил сенатор - РИА Новости, 21.07.2023
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04:35 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/shkolniki-1885395455.html
Школьники с сентября могут начать изучать управление БПЛА, сообщил сенатор
Школьники с сентября могут начать изучать управление БПЛА, сообщил сенатор - РИА Новости, 21.07.2023
Школьники с сентября могут начать изучать управление БПЛА, сообщил сенатор
Российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T04:35
2023-07-21T04:35
россия
руслан цаликов
совет федерации рф
сергей кравцов
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения, заявил РИА Новости зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин."Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников", – сказал он.В ответе Шейкину от первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова (есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что в программе предусмотрено изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника"."Указанная программа одобрена Минпросвещения России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с сентября текущего года", – говорится в документе.По словам Шейкина, задачи курса начальной военной подготовки – воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в Вооруженных силах."Армия сейчас – это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника", – заключил сенатор.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что начальная военная подготовка в российских школах появится со следующего года в рамках уроков ОБЖ.
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россия, руслан цаликов, совет федерации рф, сергей кравцов
Россия, Руслан Цаликов, Совет Федерации РФ, Сергей Кравцов
Школьники с сентября могут начать изучать управление БПЛА, сообщил сенатор

Сенатор Шейкин: школьников могут с сентября начать обучать пользованию беспилотниками

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУправление беспилотником
Управление беспилотником - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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Управление беспилотником. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения, заявил РИА Новости зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин.
«
"Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников", – сказал он.
В ответе Шейкину от первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова (есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что в программе предусмотрено изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника".
"Указанная программа одобрена Минпросвещения России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с сентября текущего года", – говорится в документе.
По словам Шейкина, задачи курса начальной военной подготовки – воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в Вооруженных силах.
"Армия сейчас – это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника", – заключил сенатор.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что начальная военная подготовка в российских школах появится со следующего года в рамках уроков ОБЖ.
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