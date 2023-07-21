https://ria.ru/20230721/shkolniki-1885395455.html

Школьники с сентября могут начать изучать управление БПЛА, сообщил сенатор

Школьники с сентября могут начать изучать управление БПЛА, сообщил сенатор - РИА Новости, 21.07.2023

Школьники с сентября могут начать изучать управление БПЛА, сообщил сенатор

Российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T04:35

2023-07-21T04:35

2023-07-21T04:35

россия

руслан цаликов

совет федерации рф

сергей кравцов

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения, заявил РИА Новости зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин."Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников", – сказал он.В ответе Шейкину от первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова (есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что в программе предусмотрено изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника"."Указанная программа одобрена Минпросвещения России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с сентября текущего года", – говорится в документе.По словам Шейкина, задачи курса начальной военной подготовки – воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в Вооруженных силах."Армия сейчас – это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника", – заключил сенатор.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что начальная военная подготовка в российских школах появится со следующего года в рамках уроков ОБЖ.

https://ria.ru/20230619/odezhda-1879053072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, руслан цаликов, совет федерации рф, сергей кравцов