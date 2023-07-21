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Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки - РИА Новости, 21.07.2023
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Шоубиз
 
11:17 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/shaman-1885435898.html
Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки - РИА Новости, 21.07.2023
Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки
Снятый в зоне спецоперации клип SHAMAN (Ярослав Дронов)на песню "Мой бой" собрал более миллиона просмотров на YouTube. Видео также заняло второе место во... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:17
2023-07-21T11:17
шоубиз
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Снятый в зоне спецоперации клип SHAMAN (Ярослав Дронов)на песню "Мой бой" собрал более миллиона просмотров на YouTube. Видео также заняло второе место во вкладке "В тренде. Музыка" на этой платформе.Дронов написал музыку и слова композиции, а также выступил режиссером видео. В песне "Мой бой" говорится о силе духа солдата, который верит в любовь, дружбу и честь, а также не боится трудностей и с достоинством их преодолевает. В клипе показаны кадры из зоны спецоперации с российскими военными, медиками, военкорами, местными жителями и отрывки с концертов SHAMAN в новых регионах. Это не единственная работа музыканта на патриотическую тему, которая за короткий промежуток времени стала популярной в Сети. Так, весной клип на трек "Мы", к котором снялся проявивший героизм мальчик из Брянская Федор занял первое место в трендах YouTube спустя сутки после релиза.
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shaman (ярослав дронов) , youtube, технологии, музыка, знаменитости, россия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , YouTube, Технологии, Музыка, Знаменитости, Россия, Новости шоу-бизнеса
Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки

Клип SHAMAN "Мой бой" собрал более миллиона просмотров за сутки и попал в тренды YouTube

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Снятый в зоне спецоперации клип SHAMAN (Ярослав Дронов)на песню "Мой бой" собрал более миллиона просмотров на YouTube. Видео также заняло второе место во вкладке "В тренде. Музыка" на этой платформе.
© YouTubeСриншот сайта "В тренде - YouTube"
Сриншот сайта В тренде - YouTube
© YouTube
Сриншот сайта "В тренде - YouTube"
Дронов написал музыку и слова композиции, а также выступил режиссером видео.
В песне "Мой бой" говорится о силе духа солдата, который верит в любовь, дружбу и честь, а также не боится трудностей и с достоинством их преодолевает.
В клипе показаны кадры из зоны спецоперации с российскими военными, медиками, военкорами, местными жителями и отрывки с концертов SHAMAN в новых регионах.
Это не единственная работа музыканта на патриотическую тему, которая за короткий промежуток времени стала популярной в Сети.
Так, весной клип на трек "Мы", к котором снялся проявивший героизм мальчик из Брянская Федор занял первое место в трендах YouTube спустя сутки после релиза.
Кадр из клипа SHAMAN — МЁД
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ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)YouTubeТехнологииМузыкаЗнаменитостиРоссияНовости шоу-бизнеса
 
 
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