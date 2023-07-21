https://ria.ru/20230721/shaman-1885435898.html

Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки

Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки - РИА Новости, 21.07.2023

Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки

Снятый в зоне спецоперации клип SHAMAN (Ярослав Дронов)на песню "Мой бой" собрал более миллиона просмотров на YouTube. Видео также заняло второе место во... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:17

2023-07-21T11:17

2023-07-21T11:17

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

youtube

технологии

музыка

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Снятый в зоне спецоперации клип SHAMAN (Ярослав Дронов)на песню "Мой бой" собрал более миллиона просмотров на YouTube. Видео также заняло второе место во вкладке "В тренде. Музыка" на этой платформе.Дронов написал музыку и слова композиции, а также выступил режиссером видео. В песне "Мой бой" говорится о силе духа солдата, который верит в любовь, дружбу и честь, а также не боится трудностей и с достоинством их преодолевает. В клипе показаны кадры из зоны спецоперации с российскими военными, медиками, военкорами, местными жителями и отрывки с концертов SHAMAN в новых регионах. Это не единственная работа музыканта на патриотическую тему, которая за короткий промежуток времени стала популярной в Сети. Так, весной клип на трек "Мы", к котором снялся проявивший героизм мальчик из Брянская Федор занял первое место в трендах YouTube спустя сутки после релиза.

https://ria.ru/20230524/shaman-1873843934.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , youtube, технологии, музыка, знаменитости, россия, новости шоу-бизнеса