https://ria.ru/20230721/shaman-1885435898.html
Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки - РИА Новости, 21.07.2023
Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки
Снятый в зоне спецоперации клип SHAMAN (Ярослав Дронов)на песню "Мой бой" собрал более миллиона просмотров на YouTube. Видео также заняло второе место во... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:17
2023-07-21T11:17
2023-07-21T11:17
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Снятый в зоне спецоперации клип SHAMAN (Ярослав Дронов)на песню "Мой бой" собрал более миллиона просмотров на YouTube. Видео также заняло второе место во вкладке "В тренде. Музыка" на этой платформе.Дронов написал музыку и слова композиции, а также выступил режиссером видео. В песне "Мой бой" говорится о силе духа солдата, который верит в любовь, дружбу и честь, а также не боится трудностей и с достоинством их преодолевает. В клипе показаны кадры из зоны спецоперации с российскими военными, медиками, военкорами, местными жителями и отрывки с концертов SHAMAN в новых регионах. Это не единственная работа музыканта на патриотическую тему, которая за короткий промежуток времени стала популярной в Сети. Так, весной клип на трек "Мы", к котором снялся проявивший героизм мальчик из Брянская Федор занял первое место в трендах YouTube спустя сутки после релиза.
https://ria.ru/20230524/shaman-1873843934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , youtube, технологии, музыка, знаменитости, россия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , YouTube, Технологии, Музыка, Знаменитости, Россия, Новости шоу-бизнеса
Клип SHAMAN, снятый в зоне СВО, собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип SHAMAN "Мой бой" собрал более миллиона просмотров за сутки и попал в тренды YouTube
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Снятый в зоне спецоперации клип SHAMAN (Ярослав Дронов)на песню "Мой бой" собрал
более миллиона просмотров на YouTube. Видео также заняло второе место во вкладке "В тренде. Музыка" на этой платформе.
Дронов написал музыку и слова композиции, а также выступил режиссером видео.
В песне "Мой бой" говорится о силе духа солдата, который верит в любовь, дружбу и честь, а также не боится трудностей и с достоинством их преодолевает.
В клипе показаны кадры из зоны спецоперации с российскими военными, медиками, военкорами, местными жителями и отрывки с концертов SHAMAN в новых регионах.
Это не единственная работа музыканта на патриотическую тему, которая за короткий промежуток времени стала популярной в Сети.
Так, весной клип на трек "Мы", к котором снялся проявивший героизм мальчик из Брянская Федор занял
первое место в трендах YouTube спустя сутки после релиза.
SHAMAN женится на своих поклонницах в новом клипе