https://ria.ru/20230414/shaman-1865241839.html

Клип SHAMAN на трек "Мы" собрал более миллиона просмотров

Клип SHAMAN на трек "Мы" собрал более миллиона просмотров - РИА Новости, 14.04.2023

Клип SHAMAN на трек "Мы" собрал более миллиона просмотров

Клип SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Мы" собрал на YouTube более миллиона просмотров за первые сутки с момента релиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:42

2023-04-14T11:42

2023-04-14T11:42

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

youtube

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музыка

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луганская народная республика

брянск

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Клип SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Мы" собрал на YouTube более миллиона просмотров за первые сутки с момента релиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителя. SHAMAN посвятил свою песню силе и чести русского народа, а также новому поколению. В ней звучат голоса жителей Луганской Народной Республики, которые в самом начале скандируют: "Мы!". В клипе также снялись юные спортсмены, ученые и проявивший героизм 10-летний мальчик Федор из Брянска. По словам исполнителя, он написал композицию во время благотворительного тура в новых регионах и воплотил в ней национальную идею. Автором видео выступил сам SHAMAN вместе с с Антоном Коробковым-Землянским и Иваном Шелахановым."Мы" не первая работа исполнителя, которая стала популярной среди пользователей Сети. Видео "Я русский", которое было выпущено в июле прошлого года, собрало более 30 миллионов просмотров. Оно также вошло в "Топ-100 лучших клипов мира" на YouTube, обогнав при этом ролик Джастина Бибера.

https://ria.ru/20230316/shaman-1858460998.html

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брянск

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , youtube, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса, луганская народная республика, брянск