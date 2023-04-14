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Клип SHAMAN на трек "Мы" собрал более миллиона просмотров - РИА Новости, 14.04.2023
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Шоубиз
 
11:42 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/shaman-1865241839.html
Клип SHAMAN на трек "Мы" собрал более миллиона просмотров
Клип SHAMAN на трек "Мы" собрал более миллиона просмотров - РИА Новости, 14.04.2023
Клип SHAMAN на трек "Мы" собрал более миллиона просмотров
Клип SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Мы" собрал на YouTube более миллиона просмотров за первые сутки с момента релиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:42
2023-04-14T11:42
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
youtube
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новости шоу-бизнеса
луганская народная республика
брянск
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Клип SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Мы" собрал на YouTube более миллиона просмотров за первые сутки с момента релиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителя. SHAMAN посвятил свою песню силе и чести русского народа, а также новому поколению. В ней звучат голоса жителей Луганской Народной Республики, которые в самом начале скандируют: "Мы!". В клипе также снялись юные спортсмены, ученые и проявивший героизм 10-летний мальчик Федор из Брянска. По словам исполнителя, он написал композицию во время благотворительного тура в новых регионах и воплотил в ней национальную идею. Автором видео выступил сам SHAMAN вместе с с Антоном Коробковым-Землянским и Иваном Шелахановым."Мы" не первая работа исполнителя, которая стала популярной среди пользователей Сети. Видео "Я русский", которое было выпущено в июле прошлого года, собрало более 30 миллионов просмотров. Оно также вошло в "Топ-100 лучших клипов мира" на YouTube, обогнав при этом ролик Джастина Бибера.
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shaman (ярослав дронов) , youtube, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса, луганская народная республика, брянск
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , YouTube, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса, Луганская Народная Республика, Брянск
Клип SHAMAN на трек "Мы" собрал более миллиона просмотров

Клип певца SHAMAN на трек "Мы" собрал более миллиона просмотров и попал в тренды YouTube

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Клип SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню "Мы" собрал на YouTube более миллиона просмотров за первые сутки с момента релиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителя.
© YouTube Трек Шамана "Мы" в трендах YouTube-музыки
Трек Шамана Мы в трендах YouTube-музыки
© YouTube
Трек Шамана "Мы" в трендах YouTube-музыки
SHAMAN посвятил свою песню силе и чести русского народа, а также новому поколению. В ней звучат голоса жителей Луганской Народной Республики, которые в самом начале скандируют: "Мы!".
В клипе также снялись юные спортсмены, ученые и проявивший героизм 10-летний мальчик Федор из Брянска.
По словам исполнителя, он написал композицию во время благотворительного тура в новых регионах и воплотил в ней национальную идею.
«

"Я встретил гордых жителей непокоренного края, чья воля крепче стали. Они напомнили всему миру, кто такие русские, кто такие все мы. Я написал песню о русской душе, в ней воплощена наша национальная идея", – рассказал музыкант.

Автором видео выступил сам SHAMAN вместе с с Антоном Коробковым-Землянским и Иваном Шелахановым.
"Мы" не первая работа исполнителя, которая стала популярной среди пользователей Сети. Видео "Я русский", которое было выпущено в июле прошлого года, собрало более 30 миллионов просмотров. Оно также вошло в "Топ-100 лучших клипов мира" на YouTube, обогнав при этом ролик Джастина Бибера.
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ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)YouTubeЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнесаЛуганская Народная РеспубликаБрянск
 
 
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