https://ria.ru/20230721/severomorsk-1885385372.html
Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске
Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске - РИА Новости, 21.07.2023
Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске
Минобороны РФ построит спорткомплекс и приведет в порядок Дом офицеров в Североморске, также будет решен вопрос с ремонтом стадиона и госпиталем, заявил... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:08
2023-07-21T00:08
2023-07-21T00:08
североморск
владимир путин
андрей чибис
россия
мурманская область
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МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Минобороны РФ построит спорткомплекс и приведет в порядок Дом офицеров в Североморске, также будет решен вопрос с ремонтом стадиона и госпиталем, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал президенту, что в Североморске необходимо реконструировать больницу, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота. На это, по его словам, требуется 5,1 миллиарда рублей. "Что касается объектов в Североморске… Новый спортивный комплекс построит Министерство обороны, стадион приведут в порядок с помощью тех средств, которые выделяются на эту зону - перераспределение ресурсов, по Дому офицеров министерство обороны решение приняло - приведет его в порядок. Что касается центральной больницы, то министр здравоохранения обещал, что в ходе доработки бюджета этот вопрос тоже будет решен", - сказал Путин. "Исхожу из того, что все это будет исполнено", - добавил президент, отметив, что по итогам совещания должен быть составлен перечень поручений.
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североморск, владимир путин, андрей чибис, россия, мурманская область
Североморск, Владимир Путин, Андрей Чибис, Россия, Мурманская область
Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске
Путин: Минобороны построит спорткомплекс и приведет в порядок Дом офицеров в Североморске
МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Минобороны РФ построит спорткомплекс и приведет в порядок Дом офицеров в Североморске, также будет решен вопрос с ремонтом стадиона и госпиталем, заявил президент России Владимир Путин.
На совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов губернатор Мурманской области Андрей Чибис
рассказал президенту, что в Североморске необходимо реконструировать больницу, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота. На это, по его словам, требуется 5,1 миллиарда рублей.
"Что касается объектов в Североморске… Новый спортивный комплекс построит Министерство обороны, стадион приведут в порядок с помощью тех средств, которые выделяются на эту зону - перераспределение ресурсов, по Дому офицеров министерство обороны решение приняло - приведет его в порядок. Что касается центральной больницы, то министр здравоохранения обещал, что в ходе доработки бюджета этот вопрос тоже будет решен", - сказал Путин.
"Исхожу из того, что все это будет исполнено", - добавил президент, отметив, что по итогам совещания должен быть составлен перечень поручений.
Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов