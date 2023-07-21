https://ria.ru/20230721/severomorsk-1885385372.html

Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске

Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске - РИА Новости, 21.07.2023

Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске

Минобороны РФ построит спорткомплекс и приведет в порядок Дом офицеров в Североморске, также будет решен вопрос с ремонтом стадиона и госпиталем, заявил... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T00:08

2023-07-21T00:08

2023-07-21T00:08

североморск

владимир путин

андрей чибис

россия

мурманская область

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МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Минобороны РФ построит спорткомплекс и приведет в порядок Дом офицеров в Североморске, также будет решен вопрос с ремонтом стадиона и госпиталем, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал президенту, что в Североморске необходимо реконструировать больницу, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота. На это, по его словам, требуется 5,1 миллиарда рублей. "Что касается объектов в Североморске… Новый спортивный комплекс построит Министерство обороны, стадион приведут в порядок с помощью тех средств, которые выделяются на эту зону - перераспределение ресурсов, по Дому офицеров министерство обороны решение приняло - приведет его в порядок. Что касается центральной больницы, то министр здравоохранения обещал, что в ходе доработки бюджета этот вопрос тоже будет решен", - сказал Путин. "Исхожу из того, что все это будет исполнено", - добавил президент, отметив, что по итогам совещания должен быть составлен перечень поручений.

https://ria.ru/20230720/putin-1885381696.html

североморск

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североморск, владимир путин, андрей чибис, россия, мурманская область