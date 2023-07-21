Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/severomorsk-1885385372.html
Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске
Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске - РИА Новости, 21.07.2023
Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске
Минобороны РФ построит спорткомплекс и приведет в порядок Дом офицеров в Североморске, также будет решен вопрос с ремонтом стадиона и госпиталем, заявил... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:08
2023-07-21T00:08
североморск
владимир путин
андрей чибис
россия
мурманская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_0:190:3303:2048_1920x0_80_0_0_3f9cf49e7ceb404bcd5d5ec23e6c1e61.jpg
МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Минобороны РФ построит спорткомплекс и приведет в порядок Дом офицеров в Североморске, также будет решен вопрос с ремонтом стадиона и госпиталем, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал президенту, что в Североморске необходимо реконструировать больницу, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота. На это, по его словам, требуется 5,1 миллиарда рублей. "Что касается объектов в Североморске… Новый спортивный комплекс построит Министерство обороны, стадион приведут в порядок с помощью тех средств, которые выделяются на эту зону - перераспределение ресурсов, по Дому офицеров министерство обороны решение приняло - приведет его в порядок. Что касается центральной больницы, то министр здравоохранения обещал, что в ходе доработки бюджета этот вопрос тоже будет решен", - сказал Путин. "Исхожу из того, что все это будет исполнено", - добавил президент, отметив, что по итогам совещания должен быть составлен перечень поручений.
https://ria.ru/20230720/putin-1885381696.html
североморск
россия
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_c12ed2397d36ceca84d8df737aa0ab7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
североморск, владимир путин, андрей чибис, россия, мурманская область
Североморск, Владимир Путин, Андрей Чибис, Россия, Мурманская область
Путин анонсировал строительство спорткомплекса в Североморске

Путин: Минобороны построит спорткомплекс и приведет в порядок Дом офицеров в Североморске

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Минобороны РФ построит спорткомплекс и приведет в порядок Дом офицеров в Североморске, также будет решен вопрос с ремонтом стадиона и госпиталем, заявил президент России Владимир Путин.
На совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал президенту, что в Североморске необходимо реконструировать больницу, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота. На это, по его словам, требуется 5,1 миллиарда рублей.
"Что касается объектов в Североморске… Новый спортивный комплекс построит Министерство обороны, стадион приведут в порядок с помощью тех средств, которые выделяются на эту зону - перераспределение ресурсов, по Дому офицеров министерство обороны решение приняло - приведет его в порядок. Что касается центральной больницы, то министр здравоохранения обещал, что в ходе доработки бюджета этот вопрос тоже будет решен", - сказал Путин.
"Исхожу из того, что все это будет исполнено", - добавил президент, отметив, что по итогам совещания должен быть составлен перечень поручений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов
Вчера, 23:11
 
СевероморскВладимир ПутинАндрей ЧибисРоссияМурманская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала