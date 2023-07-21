Посольство России в Албании отреагировало на спекуляции о зерновой сделке
Посольство России в Албании ответило местным СМИ на спекуляции о зерновой сделке
Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 июл - РИА Новости. Посольство России в Албании ответило местным СМИ на различные спекуляции на тему принятого в России решения о непродлении зерновой сделки.
В диппредставительстве РФ напомнили, что 22 июля 2022 года в Стамбуле были подписаны два соглашения - черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия и российского аммиака и меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. Данный "пакет" был заключен, руководствуясь гуманитарными целями для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, снижения угроз голода и помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки.
"Однако вопреки заявленным гуманитарным целям вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу. За время работы черноморской инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая государства-члены ЕС. На долю бедных и беднейших государств, в т.ч. Афганистана, Йемена, Судана, Сомали и Эфиопии, пришлось менее 3%, всего 922 092 тонн", - указали российские дипломаты в Telegram.
Отмечается, что в течение года киевский режим неоднократно использовал морской гуманитарный коридор, предоставленный в рамках черноморской инициативы, для проведения террористических нападений на российские гражданские и военные объекты.
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"Что касается меморандума Россия-ООН, то можно констатировать, что из пяти предусмотренных документом задач не выполнено ни одной. Так, например, "Россельхозбанк" не был переподключен к системе SWIFT, а ввоз в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений был запрещен как ввоз товаров "двойного назначения". Иностранные порты по-прежнему закрыты для захода российских судов и перевалки грузов. Зарубежные счета отечественных сельхозкомпаний остаются "замороженными", - подчеркнули в дипмиссии РФ.
Российские дипломаты обратили внимание на то, что "под лицемерные разговоры о нуждах стран глобального Юга и о том, что санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения", Запад лишь продолжал "штамповать" все новые и новые антироссийские санкции.
"В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения черноморской инициативы потеряло для России всякий смысл. В то же время, наша страна и далее будет готова самостоятельно, в том числе на безвозмездной основе, продолжать поставки российских минеральных удобрений и продовольствия в беднейшие страны мира", - подытожили в посольстве России.