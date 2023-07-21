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Эрдоган предупредил о последствиях прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 21.07.2023
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13:04 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/sdelka-1885478240.html
Эрдоган предупредил о последствиях прекращения зерновой сделки
Эрдоган предупредил о последствиях прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 21.07.2023
Эрдоган предупредил о последствиях прекращения зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны предпринять меры по зерновой сделке, прекращение работы этого механизма приведет к... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:04
2023-07-21T13:04
россия
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
оон
зерновая сделка
в мире
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны предпринять меры по зерновой сделке, прекращение работы этого механизма приведет к голоду и волне миграции. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. "Прекращение реализации черноморской зерновой инициативы повлечет за собой целый ряд последствий, включая рост мировых цен на продовольствие, голод в некоторых регионах и новые волны миграции. Мы без колебаний возьмем на себя инициативу по предотвращению этого…. Западные страны также должны принять меры по этому вопросу. Благодаря черноморской зерновой инициативе мы обеспечили поставку на мировые рынки более 33 миллиона зерновых, предотвратили глобальный продовольственный кризис, последствия которого будут гораздо более тяжелыми после глобальной пандемии и экономического кризиса", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из турне по странам Персидского залива. По его словам, продолжение столь важной по своим результатам инициативы в интересах человечества. "Мы будем использовать все инструменты дипломатии и сосредоточим все наши усилия на этом вопросе. Компромисс, который служит человечеству в условиях войны, достигнут, и мы сделаем все возможное для его продолжения", - заявил турецкий лидер. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
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россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка, В мире
Эрдоган предупредил о последствиях прекращения зерновой сделки

Эрдоган: прекращение зерновой сделки может привести к голоду и волне миграции

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны предпринять меры по зерновой сделке, прекращение работы этого механизма приведет к голоду и волне миграции.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
"Прекращение реализации черноморской зерновой инициативы повлечет за собой целый ряд последствий, включая рост мировых цен на продовольствие, голод в некоторых регионах и новые волны миграции. Мы без колебаний возьмем на себя инициативу по предотвращению этого…. Западные страны также должны принять меры по этому вопросу. Благодаря черноморской зерновой инициативе мы обеспечили поставку на мировые рынки более 33 миллиона зерновых, предотвратили глобальный продовольственный кризис, последствия которого будут гораздо более тяжелыми после глобальной пандемии и экономического кризиса", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из турне по странам Персидского залива.
По его словам, продолжение столь важной по своим результатам инициативы в интересах человечества.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки
08:00
"Мы будем использовать все инструменты дипломатии и сосредоточим все наши усилия на этом вопросе. Компромисс, который служит человечеству в условиях войны, достигнут, и мы сделаем все возможное для его продолжения", - заявил турецкий лидер.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Захарова назвала условие для возвращения к обсуждению зерновой сделки
19 июля, 09:16
 
РоссияТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинООНЗерновая сделкаВ мире
 
 
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