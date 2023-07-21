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Пермский педагогический примет участие в саммите "Россия – Африка"

Пермский педагогический примет участие в саммите "Россия – Африка" - РИА Новости, 21.07.2023

Пермский педагогический примет участие в саммите "Россия – Африка"

Делегация Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета отправится на следующей неделе в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия –... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:56

2023-07-21T14:56

2023-07-21T14:56

год педагога и наставника

общество

сн_образование

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Делегация Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета отправится на следующей неделе в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия – Африка". Представители университета планируют встретиться с партнерами из африканских стран, принять участие в продвижении и презентации проекта кампуса международного уровня "Будущее Пармы", провести переговоры с вузами Зимбабве – Университетом Зимбабве, Открытым университетом Зимбабве и Государственным Университетом Мидлендса, а также с представителями Ассоциации выпускников российских и советских вузов в Намибии.Встречи на полях саммита – продолжение развития сотрудничества Пермского педагогического со странами Африки. В марте–апреле и июле этого года делегации университета посетили Южно-Африканскую республику и Республику Зимбабве, а также Республику Намибия и Республику Ботсвану. В каждом из государств российская сторона встречалась с представителями профильных министерств, ведущими вузами, презентовали им передовые разработки в сфере подготовки педагогических кадров, проект Центра открытого образования на русском языке, посещали школы и учреждения профессионального образования. Ещё одной важной площадкой для диалога стал международный форум министров образования, который "Формируя будущее", который прошел в Казани в начале июня этого года."На саммите мы планируем подписать меморандум о взаимопонимании с Университетом Зимбабве, обсудить вопросы открытия Центра открытого образования на русском языке, аспекты подготовки педагогов, повышения квалификации, проведения совместных научных исследований. Кроме того, университет проведет переговоры с коллегами из других университетов Республики Зимбабве, а также выпускниками советских и российских вузов из Республики Намибии. В каждом случае мы будем говорить об университетских проектах, искать точки для возникновения взаимного интереса. Важное место в нашей повестке занимает продвижение международного кампуса "Будущее Пармы" – это задача Пермского края и регионального совета ректоров. Делегация Пермского педагогического в рамках общей презентации уделит отдельное внимание планам по развитию межвузовской научной лаборатории "Душа Пармы" и конкретно лаборатории опережающих образовательных воспитательных технологий", – комментирует ректор Пермского педагогического Константин Егоров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование