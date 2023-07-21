Рейтинг@Mail.ru
"Им может быть кто угодно". В Тверской области ищут садиста - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 21.07.2023 (обновлено: 16:58 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/sadist-1885346362.html
"Им может быть кто угодно". В Тверской области ищут садиста
"Им может быть кто угодно". В Тверской области ищут садиста - РИА Новости, 21.07.2023
"Им может быть кто угодно". В Тверской области ищут садиста
История кота Гриши, найденного в крайне тяжелом состоянии в Тверской области, потрясла соцсети. Волонтеры утверждают, что над животным надругались. Несмотря на... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T08:00
2023-07-21T16:58
здоровье - общество
вышний волочек
москва
владимир бурматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c46abb00cde09b3d756245cc09a01606.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Валерий Валентинов. История кота Гриши, найденного в крайне тяжелом состоянии в Тверской области, потрясла соцсети. Волонтеры утверждают, что над животным надругались. Несмотря на чудовищность преступления, дело возбудили по мягкому варианту уголовной статьи. Однако у зоозащитников есть зацепки.Страх и отвращениеДесятого июля прохожие нашли кота с тяжелейшими травмами. Доставили в местную клинику. Ветеринары установили шокирующую причину повреждений: сексуальное насилие. Лечить отказались — в городке нет необходимого оборудования.Волонтерам из фонда "Кусочек счастья для бездомной кошки" удалось найти хозяев. Оказалось, питомец пропал месяцем ранее в районе Горка. Сбежал из машины. Активисты укоряют владельцев за то, что перевозили животное без переноски.Волонтеры отвезли кота в столичную клинику. После операции фонд организовал круглосуточное дежурство сиделок-добровольцев. В зоозащитной организации отмечают: это первый подобный опыт во всей Москве.Фонд собирает средства в помощь коту. Зоозащитники ежедневно отчитываются о состоянии пациента в телеграм-канале. Говорят, что положение тяжелое, но шансы на спасение есть. Следить за Гришей можно онлайн с помощью видеокамеры, его бокс — 14-й.Слишком мягкая статьяПо словам волонтеров, расследование инициировали именно они, организовав массовое обращение в полицию через "Госуслуги". Правоохранители связались с хозяйкой кота, только после этого она написала заявление.В результате отдел МВД в Вышнем Волочке возбудил дело по статье 245 "Жестокое обращение с животными". Правда, по первой — более мягкой — части, которая предполагает, что преступник действовал, исходя из "хулиганских или корыстных побуждений". Максимальное наказание — лишение свободы до трех лет.Зоозащитники добиваются пересмотра. "Факт садистского обращения не вызывает здесь никаких сомнений. А это вторая, более жесткая часть статьи. Срок по ней — до пяти лет", — говорит адвокат Георгий Селюков.Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов также считает, что степень тяжести преступления могут изменить."Это было бы правильно. Мы изучим вопрос и при необходимости сделаем депутатские запросы", — пообещал депутат в разговоре с РИА Новости.В фонде хотят, чтобы резонансное дело взяла на контроль прокуратура.Слабое местоПри этом сами зоозащитники признают: у версии с изнасилованием есть изъян. Ее высказал ветеринарный врач на первичном осмотре в Вышнем Волочке, причем устно и "лишь предположил", не отразив в экспертном заключении. В Москве же питомца сразу начали оперировать.Не все так просто и с хозяевами кота. По словам волонтера Ольги Стеценко, владелица, узнав о состоянии питомца, предложила его усыпить. Самостоятельно везти в клинику в другой город отказалась. В фонде предложили помощь, но поставили жесткое условие — животное переходит под их опекунство. В организации ему дали новое имя — Гриша (по некоторым данным, до этого его звали Тимошей).Как утверждает глава фонда "Кусочек счастья для бездомной кошки" Инга Капырина, хозяйка Гриши сначала согласилась написать официальный отказ, но спустя несколько дней передумала.Впрочем, и без этого никаких юридических прав на кота у жительницы Вышнего Волочка не было. Теперь питомец чипирован на имя Капыриной.Сатанинские пентаграммыПодозреваемых по делу пока нет. Добровольцы организовали чат, в котором пытаются найти преступника. Выяснили примерное место, где действовал живодер, — в районе Горка, в котором, к сожалению, мало камер наблюдения.Ранее там уже находили двух кошек с подобными повреждениями. А в тот же день, когда нашли Гришу, еще одна пропала из местного винного магазина. Сейчас ее ищут.И это не единственный питомец, который бесследно исчез в том районе.В местных пабликах сообщают о других случаях живодерства в городе. Два года назад в заброшенном здании нашли жестоко замученных котят. Рядом были нарисованы пентаграммы, вписанные в круг.Правда, пока нет никаких доказательств, что это преступление и истязание Гриши как-то связаны.В любом случае насильника — если он действительно был и его поймают — ждет суровое наказание."Благодаря ужесточению 245-й статьи живодеры теперь получают серьезные сроки, причем реальные. Не так уж много преступлений, за которые дают пять лет", — отмечает Бурматов. По его словам, работа по усилению ответственности продолжится.
https://ria.ru/20230602/sobaki-1875541801.html
https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html
https://ria.ru/20230213/kriminal-1851164185.html
вышний волочек
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, вышний волочек, москва, владимир бурматов
Здоровье - Общество, Вышний Волочек, Москва, Владимир Бурматов

"Им может быть кто угодно". В Тверской области ищут садиста

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Валерий Валентинов. История кота Гриши, найденного в крайне тяжелом состоянии в Тверской области, потрясла соцсети. Волонтеры утверждают, что над животным надругались. Несмотря на чудовищность преступления, дело возбудили по мягкому варианту уголовной статьи. Однако у зоозащитников есть зацепки.

Страх и отвращение

Десятого июля прохожие нашли кота с тяжелейшими травмами. Доставили в местную клинику. Ветеринары установили шокирующую причину повреждений: сексуальное насилие. Лечить отказались — в городке нет необходимого оборудования.
Волонтерам из фонда "Кусочек счастья для бездомной кошки" удалось найти хозяев. Оказалось, питомец пропал месяцем ранее в районе Горка. Сбежал из машины. Активисты укоряют владельцев за то, что перевозили животное без переноски.
© Фото : Кусочек счастья для бездомной кошки/TelegramКот Гриша
Кот Гриша - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Кусочек счастья для бездомной кошки/Telegram
Кот Гриша
Волонтеры отвезли кота в столичную клинику. После операции фонд организовал круглосуточное дежурство сиделок-добровольцев. В зоозащитной организации отмечают: это первый подобный опыт во всей Москве.
Фонд собирает средства в помощь коту. Зоозащитники ежедневно отчитываются о состоянии пациента в телеграм-канале. Говорят, что положение тяжелое, но шансы на спасение есть. Следить за Гришей можно онлайн с помощью видеокамеры, его бокс — 14-й.

Слишком мягкая статья

По словам волонтеров, расследование инициировали именно они, организовав массовое обращение в полицию через "Госуслуги". Правоохранители связались с хозяйкой кота, только после этого она написала заявление.
В результате отдел МВД в Вышнем Волочке возбудил дело по статье 245 "Жестокое обращение с животными". Правда, по первой — более мягкой — части, которая предполагает, что преступник действовал, исходя из "хулиганских или корыстных побуждений". Максимальное наказание — лишение свободы до трех лет.
Зоозащитники добиваются пересмотра. "Факт садистского обращения не вызывает здесь никаких сомнений. А это вторая, более жесткая часть статьи. Срок по ней — до пяти лет", — говорит адвокат Георгий Селюков.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
"На это закрыли глаза". Как наживаются на самых беспомощных жителях России
2 июня, 08:00
Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов также считает, что степень тяжести преступления могут изменить.
"Это было бы правильно. Мы изучим вопрос и при необходимости сделаем депутатские запросы", — пообещал депутат в разговоре с РИА Новости.
В фонде хотят, чтобы резонансное дело взяла на контроль прокуратура.

Слабое место

При этом сами зоозащитники признают: у версии с изнасилованием есть изъян. Ее высказал ветеринарный врач на первичном осмотре в Вышнем Волочке, причем устно и "лишь предположил", не отразив в экспертном заключении. В Москве же питомца сразу начали оперировать.
Не все так просто и с хозяевами кота. По словам волонтера Ольги Стеценко, владелица, узнав о состоянии питомца, предложила его усыпить. Самостоятельно везти в клинику в другой город отказалась. В фонде предложили помощь, но поставили жесткое условие — животное переходит под их опекунство. В организации ему дали новое имя — Гриша (по некоторым данным, до этого его звали Тимошей).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
"Наказывают немногих". Почему на живодеров не могут найти управу
15 апреля, 08:00
Как утверждает глава фонда "Кусочек счастья для бездомной кошки" Инга Капырина, хозяйка Гриши сначала согласилась написать официальный отказ, но спустя несколько дней передумала.
Впрочем, и без этого никаких юридических прав на кота у жительницы Вышнего Волочка не было. Теперь питомец чипирован на имя Капыриной.

Сатанинские пентаграммы

Подозреваемых по делу пока нет. Добровольцы организовали чат, в котором пытаются найти преступника. Выяснили примерное место, где действовал живодер, — в районе Горка, в котором, к сожалению, мало камер наблюдения.
Ранее там уже находили двух кошек с подобными повреждениями. А в тот же день, когда нашли Гришу, еще одна пропала из местного винного магазина. Сейчас ее ищут.
И это не единственный питомец, который бесследно исчез в том районе.
В местных пабликах сообщают о других случаях живодерства в городе. Два года назад в заброшенном здании нашли жестоко замученных котят. Рядом были нарисованы пентаграммы, вписанные в круг.
Подсудимый во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
"Все убийства сошли с рук". Что не так с одним из самых обсуждаемых законов
13 февраля, 08:00
Правда, пока нет никаких доказательств, что это преступление и истязание Гриши как-то связаны.
В любом случае насильника — если он действительно был и его поймают — ждет суровое наказание.
"Благодаря ужесточению 245-й статьи живодеры теперь получают серьезные сроки, причем реальные. Не так уж много преступлений, за которые дают пять лет", — отмечает Бурматов. По его словам, работа по усилению ответственности продолжится.
 
Здоровье - ОбществоВышний ВолочекМоскваВладимир Бурматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала