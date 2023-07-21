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"Им может быть кто угодно". В Тверской области ищут садиста
"Им может быть кто угодно". В Тверской области ищут садиста - РИА Новости, 21.07.2023
"Им может быть кто угодно". В Тверской области ищут садиста
История кота Гриши, найденного в крайне тяжелом состоянии в Тверской области, потрясла соцсети. Волонтеры утверждают, что над животным надругались. Несмотря на... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T08:00
2023-07-21T08:00
2023-07-21T16:58
здоровье - общество
вышний волочек
москва
владимир бурматов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Валерий Валентинов. История кота Гриши, найденного в крайне тяжелом состоянии в Тверской области, потрясла соцсети. Волонтеры утверждают, что над животным надругались. Несмотря на чудовищность преступления, дело возбудили по мягкому варианту уголовной статьи. Однако у зоозащитников есть зацепки.Страх и отвращениеДесятого июля прохожие нашли кота с тяжелейшими травмами. Доставили в местную клинику. Ветеринары установили шокирующую причину повреждений: сексуальное насилие. Лечить отказались — в городке нет необходимого оборудования.Волонтерам из фонда "Кусочек счастья для бездомной кошки" удалось найти хозяев. Оказалось, питомец пропал месяцем ранее в районе Горка. Сбежал из машины. Активисты укоряют владельцев за то, что перевозили животное без переноски.Волонтеры отвезли кота в столичную клинику. После операции фонд организовал круглосуточное дежурство сиделок-добровольцев. В зоозащитной организации отмечают: это первый подобный опыт во всей Москве.Фонд собирает средства в помощь коту. Зоозащитники ежедневно отчитываются о состоянии пациента в телеграм-канале. Говорят, что положение тяжелое, но шансы на спасение есть. Следить за Гришей можно онлайн с помощью видеокамеры, его бокс — 14-й.Слишком мягкая статьяПо словам волонтеров, расследование инициировали именно они, организовав массовое обращение в полицию через "Госуслуги". Правоохранители связались с хозяйкой кота, только после этого она написала заявление.В результате отдел МВД в Вышнем Волочке возбудил дело по статье 245 "Жестокое обращение с животными". Правда, по первой — более мягкой — части, которая предполагает, что преступник действовал, исходя из "хулиганских или корыстных побуждений". Максимальное наказание — лишение свободы до трех лет.Зоозащитники добиваются пересмотра. "Факт садистского обращения не вызывает здесь никаких сомнений. А это вторая, более жесткая часть статьи. Срок по ней — до пяти лет", — говорит адвокат Георгий Селюков.Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов также считает, что степень тяжести преступления могут изменить."Это было бы правильно. Мы изучим вопрос и при необходимости сделаем депутатские запросы", — пообещал депутат в разговоре с РИА Новости.В фонде хотят, чтобы резонансное дело взяла на контроль прокуратура.Слабое местоПри этом сами зоозащитники признают: у версии с изнасилованием есть изъян. Ее высказал ветеринарный врач на первичном осмотре в Вышнем Волочке, причем устно и "лишь предположил", не отразив в экспертном заключении. В Москве же питомца сразу начали оперировать.Не все так просто и с хозяевами кота. По словам волонтера Ольги Стеценко, владелица, узнав о состоянии питомца, предложила его усыпить. Самостоятельно везти в клинику в другой город отказалась. В фонде предложили помощь, но поставили жесткое условие — животное переходит под их опекунство. В организации ему дали новое имя — Гриша (по некоторым данным, до этого его звали Тимошей).Как утверждает глава фонда "Кусочек счастья для бездомной кошки" Инга Капырина, хозяйка Гриши сначала согласилась написать официальный отказ, но спустя несколько дней передумала.Впрочем, и без этого никаких юридических прав на кота у жительницы Вышнего Волочка не было. Теперь питомец чипирован на имя Капыриной.Сатанинские пентаграммыПодозреваемых по делу пока нет. Добровольцы организовали чат, в котором пытаются найти преступника. Выяснили примерное место, где действовал живодер, — в районе Горка, в котором, к сожалению, мало камер наблюдения.Ранее там уже находили двух кошек с подобными повреждениями. А в тот же день, когда нашли Гришу, еще одна пропала из местного винного магазина. Сейчас ее ищут.И это не единственный питомец, который бесследно исчез в том районе.В местных пабликах сообщают о других случаях живодерства в городе. Два года назад в заброшенном здании нашли жестоко замученных котят. Рядом были нарисованы пентаграммы, вписанные в круг.Правда, пока нет никаких доказательств, что это преступление и истязание Гриши как-то связаны.В любом случае насильника — если он действительно был и его поймают — ждет суровое наказание."Благодаря ужесточению 245-й статьи живодеры теперь получают серьезные сроки, причем реальные. Не так уж много преступлений, за которые дают пять лет", — отмечает Бурматов. По его словам, работа по усилению ответственности продолжится.
https://ria.ru/20230602/sobaki-1875541801.html
https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html
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здоровье - общество, вышний волочек, москва, владимир бурматов
Здоровье - Общество, Вышний Волочек, Москва, Владимир Бурматов
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Валерий Валентинов. История кота Гриши, найденного в крайне тяжелом состоянии в Тверской области, потрясла соцсети. Волонтеры утверждают, что над животным надругались. Несмотря на чудовищность преступления, дело возбудили по мягкому варианту уголовной статьи. Однако у зоозащитников есть зацепки.
Десятого июля прохожие нашли кота с тяжелейшими травмами. Доставили в местную клинику. Ветеринары установили шокирующую причину повреждений: сексуальное насилие. Лечить отказались — в городке нет необходимого оборудования.
Волонтерам из фонда "Кусочек счастья для бездомной кошки" удалось найти хозяев. Оказалось, питомец пропал месяцем ранее в районе Горка. Сбежал из машины. Активисты укоряют владельцев за то, что перевозили животное без переноски.
Волонтеры отвезли кота в столичную клинику. После операции фонд организовал круглосуточное дежурство сиделок-добровольцев. В зоозащитной организации отмечают: это первый подобный опыт во всей Москве.
Фонд собирает
средства в помощь коту. Зоозащитники ежедневно отчитываются о состоянии пациента в телеграм-канале
. Говорят, что положение тяжелое, но шансы на спасение есть. Следить за Гришей можно онлайн с помощью видеокамеры
, его бокс — 14-й.
По словам волонтеров, расследование инициировали именно они, организовав массовое обращение в полицию через "Госуслуги". Правоохранители связались с хозяйкой кота, только после этого она написала заявление.
В результате отдел МВД в Вышнем Волочке возбудил дело по статье 245 "Жестокое обращение с животными". Правда, по первой — более мягкой — части, которая предполагает, что преступник действовал, исходя из "хулиганских или корыстных побуждений". Максимальное наказание — лишение свободы до трех лет.
Зоозащитники добиваются пересмотра. "Факт садистского обращения не вызывает здесь никаких сомнений. А это вторая, более жесткая часть статьи. Срок по ней — до пяти лет", — говорит адвокат Георгий Селюков.
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Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов
также считает, что степень тяжести преступления могут изменить.
"Это было бы правильно. Мы изучим вопрос и при необходимости сделаем депутатские запросы", — пообещал депутат в разговоре с РИА Новости.
В фонде хотят, чтобы резонансное дело взяла на контроль прокуратура.
При этом сами зоозащитники признают
: у версии с изнасилованием есть изъян. Ее высказал ветеринарный врач на первичном осмотре в Вышнем Волочке
, причем устно и "лишь предположил", не отразив в экспертном заключении. В Москве
же питомца сразу начали оперировать.
Не все так просто и с хозяевами кота. По словам волонтера Ольги Стеценко, владелица, узнав о состоянии питомца, предложила его усыпить. Самостоятельно везти в клинику в другой город отказалась. В фонде предложили помощь, но поставили жесткое условие — животное переходит под их опекунство. В организации ему дали новое имя — Гриша (по некоторым данным, до этого его звали Тимошей).
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Как утверждает
глава фонда "Кусочек счастья для бездомной кошки" Инга Капырина, хозяйка Гриши сначала согласилась написать официальный отказ, но спустя несколько дней передумала.
Впрочем, и без этого никаких юридических прав на кота у жительницы Вышнего Волочка не было. Теперь питомец чипирован на имя Капыриной.
Подозреваемых по делу пока нет. Добровольцы организовали чат, в котором пытаются найти преступника. Выяснили примерное место, где действовал живодер, — в районе Горка, в котором, к сожалению, мало камер наблюдения.
Ранее там уже находили двух кошек с подобными повреждениями. А в тот же день, когда нашли Гришу, еще одна пропала из местного винного магазина. Сейчас ее ищут.
И это не единственный питомец, который бесследно исчез в том районе.
В местных пабликах сообщают о других случаях живодерства в городе. Два года назад в заброшенном здании нашли
жестоко замученных котят. Рядом были нарисованы пентаграммы, вписанные в круг.
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Правда, пока нет никаких доказательств, что это преступление и истязание Гриши как-то связаны.
В любом случае насильника — если он действительно был и его поймают — ждет суровое наказание.
"Благодаря ужесточению
245-й статьи живодеры теперь получают серьезные сроки, причем реальные. Не так уж много преступлений, за которые дают пять лет", — отмечает Бурматов. По его словам, работа по усилению ответственности продолжится.