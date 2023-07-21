https://ria.ru/20230721/rets-1885569197.html

Более 1,3 тысячи компаний за 4 года получили поддержку Школы экспорта РЭЦ

Более 1,3 тысячи компаний за 4 года получили поддержку Школы экспорта РЭЦ - РИА Новости, 21.07.2023

Более 1,3 тысячи компаний за 4 года получили поддержку Школы экспорта РЭЦ

Более 1,3 тысячи компаний за последние четыре года получили наставническую поддержку Школы экспорта РЭЦ, прошедшие обучение компании заключили экспортные... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:43

2023-07-21T17:43

2023-07-21T17:43

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

казань

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи компаний за последние четыре года получили наставническую поддержку Школы экспорта РЭЦ, прошедшие обучение компании заключили экспортные контракты общей суммой более 500 миллионов долларов, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Наставники сопровождают компании на их пути к достижению результата программы – консультируют, информируют, оказывают помощь в подготовке межмодульного домашнего задания, но не выполняют его за компанию. Также наставники отвечают за организационную поддержку компании, мотивацию и настройку на результат. За последние четыре года наставническую помощь получили более 1,3 тысячи компаний", - сообщила гендиректор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина на форуме "Производительность 360" в Казани.Она уточнила, что программы Школы экспорта РЭЦ с элементами наставничества ориентированы на прикладной результат для бизнеса и конверсию. Никитина уточнила, что по итогам участия в таких программах компании со средним уровнем экспортной грамотности получают экспортные проекты, а опытные экспортеры - бизнес-план по масштабированию внешнеторговой деятельности."Результаты говорят сами за себя - сумма экспортных контрактов, заключенных компаниями по итогам обучения, составляет более 500 миллионов долларов. При этом в реализации программ принимает участие более 100 квалифицированных наставников Школы экспорта", - сказала она.В РЭЦ отметили, что на сегодняшний день Школа реализует программы, направленные на поддержку экспортно-ориентированных компаний малого, среднего и крупного бизнеса, в которых активно задействуются наставники. "Среди таких программ можно назвать "Акселератор экспортного роста", "Экспортный форсаж", а также "Экспортный стандарт для МСП", так называемый мини-MBA. В рамках программ наставники помогают компаниям выстраивать эффективные деловые связи с иностранными партнерами, прорабатывать все этапы экспортной сделки, а также делятся своим опытом работы на новых рынках", - уточнили в РЭЦ.При этом Никитина выделила новый продукт Школы экспорта РЭЦ, "Экспортное наставничество", направленный на индивидуальную проработку экспортного проекта компании совместно с наставником Школы. Этот продукт выводит наставничество в сфере ВЭД на новый уровень, так как включает все самое эффективное, чтобы было наработано Школой по линии наставнической поддержки за 5 лет.

https://ria.ru/20230720/rets-1885263382.html

https://ria.ru/20230717/pomosch-1884719584.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), казань