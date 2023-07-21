https://ria.ru/20230721/putin-1885550819.html

В Санкт-Петербурге родился мальчик по имени Владимир Путин

В Санкт-Петербурге родился мальчик по имени Владимир Путин - РИА Новости, 21.07.2023

В Санкт-Петербурге родился мальчик по имени Владимир Путин

Мальчик, имя и фамилия которого совпадают с именем и фамилией президента России, появился на свет в Санкт-Петербурге 11 дней назад, сообщил городской комитет по РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:39

2023-07-21T16:39

2023-07-21T17:17

общество

санкт-петербург

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Мальчик, имя и фамилия которого совпадают с именем и фамилией президента России, появился на свет в Санкт-Петербурге 11 дней назад, сообщил городской комитет по здравоохранению в телеграм-канале. "Десятого июля 2023 года в родильном доме № 10 на свет появился Володя Путин. Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного: он тоже Владимир и однофамилец президента России — Владимира Путина", — рассказали в ведомстве.По мнению мамы ребенка, человек с этим именем призван приводить людей к порядку и согласию. "Мой сын принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Как и любая мать, я хочу, чтоб он рос лидером, победителем по жизни", — сказала женщина, слова которой цитирует комитет по здравоохранению Петербурга.Также отмечается, что родителям мальчика очень нравится энергетика этого имени и его значение ("владеющий миром").

https://ria.ru/20180302/1515656437.html

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Кирилл Волков

общество, санкт-петербург, россия, владимир путин