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В Санкт-Петербурге родился мальчик по имени Владимир Путин
В Санкт-Петербурге родился мальчик по имени Владимир Путин - РИА Новости, 21.07.2023
В Санкт-Петербурге родился мальчик по имени Владимир Путин
Мальчик, имя и фамилия которого совпадают с именем и фамилией президента России, появился на свет в Санкт-Петербурге 11 дней назад, сообщил городской комитет по РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:39
2023-07-21T16:39
2023-07-21T17:17
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Мальчик, имя и фамилия которого совпадают с именем и фамилией президента России, появился на свет в Санкт-Петербурге 11 дней назад, сообщил городской комитет по здравоохранению в телеграм-канале. "Десятого июля 2023 года в родильном доме № 10 на свет появился Володя Путин. Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного: он тоже Владимир и однофамилец президента России — Владимира Путина", — рассказали в ведомстве.По мнению мамы ребенка, человек с этим именем призван приводить людей к порядку и согласию. "Мой сын принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Как и любая мать, я хочу, чтоб он рос лидером, победителем по жизни", — сказала женщина, слова которой цитирует комитет по здравоохранению Петербурга.Также отмечается, что родителям мальчика очень нравится энергетика этого имени и его значение ("владеющий миром").
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общество, санкт-петербург, россия, владимир путин
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин
В Санкт-Петербурге родился мальчик по имени Владимир Путин
В Санкт-Петербурге 10 июля родился мальчик, которого назвали Владимиром Путиным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости.
Мальчик, имя и фамилия которого совпадают с именем и фамилией президента России, появился на свет в Санкт-Петербурге 11 дней назад, сообщил городской комитет по здравоохранению в телеграм-канале
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"Десятого июля 2023 года в родильном доме № 10 на свет появился Володя Путин. Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного: он тоже Владимир и однофамилец президента России — Владимира Путина", — рассказали в ведомстве.
По мнению мамы ребенка, человек с этим именем призван приводить людей к порядку и согласию.
"Мой сын принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Как и любая мать, я хочу, чтоб он рос лидером, победителем по жизни", — сказала женщина, слова которой цитирует комитет по здравоохранению Петербурга.
Также отмечается, что родителям мальчика очень нравится энергетика этого имени и его значение ("владеющий миром").
Путин похвалил журналиста, рассказавшего на медиафоруме о рождении сына