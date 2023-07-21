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В Совфеде выступают за подъем нижней планки призывного возраста до 21 года

В Совфеде выступают за подъем нижней планки призывного возраста до 21 года - РИА Новости, 21.07.2023

В Совфеде выступают за подъем нижней планки призывного возраста до 21 года

Российские сенаторы готовы вслед за Госдумой рассмотреть 28 июля закон о возрасте призывников с учетом увеличения нижней планки до 21 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:34

2023-07-21T18:34

2023-07-21T20:38

общество

госдума рф

виктор бондарев

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россия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские сенаторы готовы вслед за Госдумой рассмотреть 28 июля закон о возрасте призывников с учетом увеличения нижней планки до 21 года, заявил РИА Новости глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев."Если Государственная дума успеет принять законопроект не позднее 27 июля, то мы готовы рассмотреть его 28 июля на пленарном заседании. Но опять же повторю: с поправкой об увеличении призывного возраста до 21 года", — подчеркнул он.Бондарев отметил, что поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не поступала и члены комитета ее не обсуждали."В законе важно четко закрепить верхнюю и нижнюю возрастную планку призывников. По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет", — отметил он.При этом нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию — по письменному обращению самого гражданина в военкомат, но и то только в том случае, если призывная комиссия сочтет его пригодным к службе, считает сенатор."Поступление с 18 лет должно быть скорее исключением из правил (еще раз подчеркну: с собственного согласия гражданина), а не повсеместной практикой. <...> Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст", — подчеркнул Бондарев.По его словам, важно, чтобы законопроект был принят в этом году и поэтапно начал реализовываться с 1 января 2024-го.При этом, отвечая на вопрос агентства, как продление возраста призыва с 18 до 30 лет может сказаться на численности армии, политик подчеркнул, что пока это сложно прогнозировать, "тем более без участия Министерства обороны, их подсчетов и данных". Бондарев добавил, что необходимо дождаться вступления закона в силу.

https://ria.ru/20230718/zapas-1884862010.html

https://ria.ru/20230613/proekt-1877786949.html

https://ria.ru/20230620/sluzhba-1879353424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, виктор бондарев, андрей картаполов, совет федерации рф, россия