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Азаров в Самаре встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО - РИА Новости, 21.07.2023
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20:59 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/pobediteli-1885607502.html
Азаров в Самаре встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО
Азаров в Самаре встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО - РИА Новости, 21.07.2023
Азаров в Самаре встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с победителями и участниками конкурсов Фонда Президентских грантов, Президентского фонда культурных... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T20:59
2023-07-21T20:59
самарская область
самара
дмитрий азаров
фонд президентских грантов
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с победителями и участниками конкурсов Фонда Президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив и региональных грантов для социально ориентированных НКО, сообщает пресс-служба регионального правительства. Во встрече также приняли участие представители студенческих, молодежных, волонтерских и профсоюзных объединений, экспертного и бизнес-сообщества, руководители предприятий и органов власти. Азаров отметил, что во встрече принимают участие люди, которым небезразлично, что происходит в Самарской области и в стране. "Вы готовы менять мир к лучшему и начинать это со своего двора, улицы, поселка, города. Очень здорово, когда мечты воплощаются в реальность благодаря активности и конкретным добрым делам конкретных людей", - сказал глава региона. Он поблагодарил присутствующих за активность, совместную работу по обустройству родной земли, по поддержке людей, которым нужна помощь, по разработке стратегических целей развития региона. Азаров подчеркнул, что в работе по поддержке общественных инициатив ключевую роль сегодня в стране играет Фонд Президентских грантов. "Отдельно отмечу внимание президента страны Владимира Владимировича Путина к инициативам людей. Сама деятельность Фонда, который создан по поручению президента, эту активность от года к году не просто поддерживает, а дает новый импульс", - сказал он. С 2017 года в Фонд Президентских грантов от Самарской области было отправлено 3145 заявок, из них поддержку получили 749 проектов на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. С 2020 года регион по числу поданных заявок входит в первую десятку (8 место), а по числу победителей – в топ-5 регионов страны. В 2023 году Самарская область поднялась на третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) и по числу победителей (134 проекта), и по сумме полученных грантов (222,2 миллиона рублей). "Такой результат говорит о том, что благодаря ресурсной поддержке Фонда Президентских грантов мы сделаем еще больше. Уверен, что эти проекты мы реализуем. Собственно, цель нашей встречи - узнать о том, как реализуются проекты, которые стали победителями как федеральных, так и региональных грантов, посмотреть, где существуют сложности, где нужно подставить плечо, это тоже важная часть нашей совместной работы", - заявил Азаров. В конкурсах Президентского фонда культурных инициатив, проводимых с 2021 года, Самарская область по числу победителей входит в топ-10, по сумме выигранных грантов – в топ-6 лучших регионов. В 2023 году Самарской области при 42 проектах-победителях (10 место) удалось подняться в топ-3 по сумме полученных грантов (162,4 миллиона руб.). Лидерские позиции Самарской области в части получения федеральной грантовой поддержки – это результат работы по поддержке в регионе инициатив и заявок на участие в конкурсах. В 2023 году уже проведено 55 обучающих семинаров по подготовке заявок на конкурсы Президентских грантов для более чем 600 представителей некоммерческих объединений.
https://radiosputnik.ria.ru/20230718/samara-1884861410.html
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самарская область, самара, дмитрий азаров, фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив
Самарская область, Самара, Дмитрий Азаров, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив

Азаров в Самаре встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО

© Фото : правительство Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : правительство Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с победителями и участниками конкурсов Фонда Президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив и региональных грантов для социально ориентированных НКО, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во встрече также приняли участие представители студенческих, молодежных, волонтерских и профсоюзных объединений, экспертного и бизнес-сообщества, руководители предприятий и органов власти.
© Фото : правительство Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : правительство Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО
Азаров отметил, что во встрече принимают участие люди, которым небезразлично, что происходит в Самарской области и в стране.
«
"Вы готовы менять мир к лучшему и начинать это со своего двора, улицы, поселка, города. Очень здорово, когда мечты воплощаются в реальность благодаря активности и конкретным добрым делам конкретных людей", - сказал глава региона.
Он поблагодарил присутствующих за активность, совместную работу по обустройству родной земли, по поддержке людей, которым нужна помощь, по разработке стратегических целей развития региона.
Азаров подчеркнул, что в работе по поддержке общественных инициатив ключевую роль сегодня в стране играет Фонд Президентских грантов.
«
"Отдельно отмечу внимание президента страны Владимира Владимировича Путина к инициативам людей. Сама деятельность Фонда, который создан по поручению президента, эту активность от года к году не просто поддерживает, а дает новый импульс", - сказал он.
С 2017 года в Фонд Президентских грантов от Самарской области было отправлено 3145 заявок, из них поддержку получили 749 проектов на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. С 2020 года регион по числу поданных заявок входит в первую десятку (8 место), а по числу победителей – в топ-5 регионов страны. В 2023 году Самарская область поднялась на третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) и по числу победителей (134 проекта), и по сумме полученных грантов (222,2 миллиона рублей).
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"Такой результат говорит о том, что благодаря ресурсной поддержке Фонда Президентских грантов мы сделаем еще больше. Уверен, что эти проекты мы реализуем. Собственно, цель нашей встречи - узнать о том, как реализуются проекты, которые стали победителями как федеральных, так и региональных грантов, посмотреть, где существуют сложности, где нужно подставить плечо, это тоже важная часть нашей совместной работы", - заявил Азаров.
В конкурсах Президентского фонда культурных инициатив, проводимых с 2021 года, Самарская область по числу победителей входит в топ-10, по сумме выигранных грантов – в топ-6 лучших регионов. В 2023 году Самарской области при 42 проектах-победителях (10 место) удалось подняться в топ-3 по сумме полученных грантов (162,4 миллиона руб.).
Лидерские позиции Самарской области в части получения федеральной грантовой поддержки – это результат работы по поддержке в регионе инициатив и заявок на участие в конкурсах. В 2023 году уже проведено 55 обучающих семинаров по подготовке заявок на конкурсы Президентских грантов для более чем 600 представителей некоммерческих объединений.
 
Самарская областьСамараДмитрий АзаровФонд президентских грантовПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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