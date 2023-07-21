https://ria.ru/20230721/pilotirovanie-1885620268.html

Белый дом рассказал, когда начнется обучение украинских летчиков на F-16

Белый дом рассказал, когда начнется обучение украинских летчиков на F-16 - РИА Новости, 21.07.2023

Белый дом рассказал, когда начнется обучение украинских летчиков на F-16

Обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16 стартует в ближайшие недели, заявил в пятницу помощник американского лидера по... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T22:55

2023-07-21T22:55

2023-07-21T22:55

украина

сша

россия

джейк салливан

сергей лавров

владимир зеленский

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16 стартует в ближайшие недели, заявил в пятницу помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Я не готов назвать вам точную дату, однако могу сказать, что это вопрос нескольких недель, а не месяцев", - сказал Салливан в ходе форума по безопасности, организованного на площадке Аспенского института. По словам представителя Белого дома, в настоящее время США сотрудничают со своими партнерами в Европе, чтобы определить локации проведения подготовки украинских летчиков и точные сроки такого обучения. Салливан также дал понять, что программа обучения готовилась на протяжении последних нескольких недель. Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не называл сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. При этом директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс 13 июля заявил, что передача Украине истребителей F-16 сейчас была бы несвоевременной. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230721/istrebiteli-1885619871.html

https://ria.ru/20230720/f-16-1885377778.html

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украина, сша, россия, джейк салливан, сергей лавров, владимир зеленский, министерство обороны сша, нато, f-16